Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), nu au fost raportate victime, potrivit News.ro.

Un localnic a sesizat poliţiei prăbuşirea dronei, iar la faţa locului au intervenit oamenii legii, care au încercuit perimetrul şi au asigurat securitatea localnicilor, relatează NewsMaker.

Incidentul are loc după ce, tot vineri, o dronă a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor ruseşti din Ucraina. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost detectat la ora 13:59, venind dinspre regiunea Viniţa din Ucraina şi îndreptându-se spre localitatea Frunzeuca, din raionul Camenca. După ce a dispărut temporar de pe sistemele de monitorizare în apropiere de Pepeni, raionul Sîngerei, drona a reapărut pentru scurt timp, dispărând ulterior, la ora 14:12, în apropiere de Meşeni, raionul Rezina.

Reacția Maiei Sandu

Preşedinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spaţiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de atac rusească, care s-a prăbuşit în apropierea unei case. „Războiul dus de Rusia continuă să pună în pericol vieţile cetăţenilor Republicii Moldova. Astăzi, o dronă de atac rusească de tip Geran a încălcat spaţiul nostru aerian şi s-a prăbuşit în apropierea unor locuinţe şi a unei instalaţii energetice. Condamnăm acest nou act periculos”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat vineri seara că incidentul de la Chiştelniţa constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii Republicii Moldova şi reprezintă o ameninţare directă la adresa siguranţei cetăţenilor, iar ca măsură de răspuns, un colaborator al Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău va fi declarat persona non grata.

„Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova solicită Federaţiei Ruse să înceteze acţiunile care pun în pericol securitatea regională şi vieţile oamenilor”, a transmis MAE de la Chişinău.

Şi ministrul ucrainean de externe, Andrei Sîbiha, a transmis un mesaj după incident. „Ne alăturăm Republicii Moldova în condamnarea fermă a încălcării flagrante de către Rusia a spaţiului aerian moldovenesc. Dragi prieteni moldoveni, suntem pe deplin solidari cu voi. Acţiunile agresive ale Moscovei ameninţă securitatea mult dincolo de graniţele Ucrainei şi impun un răspuns european ferm şi unit”, a declarat şeful diplomaţiei de la Kiev.

Agenţia de stat rusă TASS, care a informat despre decizia Chişinăului de a expulza un diplomat rus, reaminteşte că în 2023, zeci de diplomaţi ruşi au fost expulzaţi din Republica Moldova, iar Rusia a luat măsuri de răspuns. Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a îndemnat autorităţile moldovene să înceteze retorica conflictuală, subliniind dorinţa de a menţine relaţii prietenoase cu Moldova şi exprimându-şi regretul faţă de faptul că Occidentul foloseşte ţara în scopuri antiruse, afirmă TASS.