Două state au anunțat că interzic accesul cetățenilor americani. „Reciprocitate” după ce Trump le-a inclus pe „lista neagră”

31-12-2025 | 16:27
Mali şi Burkina Faso au anunţat că impun restricţii de călătorie cetăţenilor americani ca răspuns la măsura similară anunţată de administraţia Trump mai devreme în cursul acestei luni, informează miercuri AFP şi Reuters.

În comunicate separate emise de ministerele lor de externe, cele două state vest-africane afirmă că acţionează în numele „reciprocităţii” după ce Casa Albă a anunţat pe 16 decembrie că le-a inclus pe o listă de ţări ai căror cetăţeni au interdicţie de viză în SUA începând de la 1 ianuarie.

Interdicţia li se aplică şi altor cinci ţări - Niger, Sudanul de Sud, Siria, Laos şi Sierra Leone -, dar şi palestinienilor, pentru „protejarea securităţii Statelor Unite”.

Măsura prevede totuşi excepţii pentru rezidenţii permanenţi legali, titularii de vize actuale, anumite categorii de vize precum cele pentru sportivi şi diplomaţi, şi persoanele „a căror intrare serveşte intereselor naţionale ale Statelor Unite”.

„În aplicarea principiului de reciprocitate, guvernul din Burkina Faso informează opinia publică naţională şi internaţională despre decizia sa de a le aplica cetăţenilor Statelor Unite ale Americii măsuri echivalente în materie de vize”, a răspuns Ministerul de Externe într-un comunicat consultat miercuri de AFP.

La rândul său, guvernul din Mali „regretă” că „o decizie de o asemenea importanţă a fost luată” de Statele Unite 'fără cea mai mică consultare prealabilă'.

Mali şi Burkina Faso nu sunt primele ţări care iau astfel de măsuri după ce au fost vizate de restricţii de călătorie de administraţia Trump.

Pe 25 decembrie, Niger a anunţat că încetează să le emită vize cetăţenilor americani. În iunie, Ciad a informat că suspendă emiterea de vize pentru cetăţenii SUA după ce fusese inclusă pe o listă anterioară de 12 ţări afectate de interdicţie de călătorie.

Sursa: Agerpres

