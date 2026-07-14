„Ministerul Apărării anunţă că petrolierele naţionale Mombasa şi al-Bahiyah au fost ţinta a două rachete de croazieră iraniene în timp ce tranzitau pe ruta de navigaţie sudică a Strâmtorii Ormuz, în apele teritoriale omaneze", a indicat acesta pe X, preluat de Agerpres.

Acest atac s-a soldat cu decesul „unui membru de naţionalitate indiană al echipajului aflat la bordul petrolierului Mombasa şi rănirea altor opt persoane, dintre care patru grav", a precizat ministerul.

Printre răniţi, şase sunt indieni şi doi ucraineni, adaugă sursa, menţionând că tancurile petroliere au suferit daune în urma unor incendii la bord care au fost ulterior controlate.

Ministerul Apărării din EAU a condamnat „acest atac flagrant, considerat o încălcare gravă şi o infracţiune evidentă a dreptului internaţional, care ameninţă securitatea şi stabilitatea regiunii".

Emiratele anunţă că „îşi rezervă pe deplin dreptul de a răspunde acestei escaladări".

Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu începând cu 1 martie, când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca represalii la atacurile americane şi israeliene.

Traficul maritim a fost reluat după semnarea unui memorandum de înţelegere între Washington şi Teheran pe 17 iunie pentru a pune capăt conflictului. Însă Iranul repetă că nu va exista o revenire la situaţia de dinaintea războiului, când tranzitul prin strâmtoare era gratuit, şi ameninţă navele tentate să ocolească singura rută pe care a autorizat-o, de-a lungul coastelor sale.

Această trecere strategică pentru comerţul mondial cu hidrocarburi constituie un punct major de dispută între Washington şi Teheran.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni restabilirea blocadei americane asupra porturilor iraniene şi a declarat că vrea să introducă o taxă pentru navele care doresc să traverseze Strâmtoarea Ormuz.