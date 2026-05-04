Poliţia din Leipzig a confirmat că mai multe persoane au fost rănite luni după-amiază într-un incident în care a fost implicat un autovehicul în centrul oraşului Leipzig, fără a putea însă oferi mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei a descris situaţia ca fiind "confuză".

Un SUV Volkswagen avariat a fost văzut trecând în viteză printr-o zonă pietonală, a relatat postul local Radio Leipzig.

Prezentatorul a citat martori oculari care au declarat că au fost văzute mai multe cadavre acoperite cu cearşafuri, precum şi un incident în care o persoană a fost înjunghiată.

Germania a fost în ultimii ani ţinta mai multor atacuri în care au fost folosite maşini, între care cele de la târgurile de Crăciun din Berlin (2016) şi Magdeburg (2024) şi împotriva unui marş sindical din München la începutul anului 2025.