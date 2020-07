O femeie, ucisă la Seattle. O mașină a lovit-o în plin în timpul unui protest

Atenţie, imaginile vă pot afecta emoţional.

Victimele protestau alături de alţi oameni pe o autostradă închisă traficului când o maşină a intrat direct în ele.

Şoferiţa a fost arestată şi i-a fost refuzată eliberarea pe cauţiune. Nu se ştie dacă a fost un act planificat sau dacă a ajuns din întâmplare acolo, pierzând controlul asupra volanului.

Șoseaua respectivă este închisă circulaţiei de aproape trei săptămâni, pentru că americanii continuă să protesteze faţă de discriminările rasiale.

Best angle of the accident on I-5 in Seattle pic.twitter.com/q5L7otNx9K