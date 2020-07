Atac armat la un mall din SUA. Un băiețel de 8 ani a fost ucis. VIDEO

Poliţia din Hoover a informat într-un comunicat de presă că focuri de armă au fost trase în zona de restaurante din mallul Riverchase Galleria.

O fetiţă şi doi adulţi au fost răniţi în incident. Toţi trei sunt internaţi în spital, însă starea lor de sănătate nu este cunoscută.

Poliţia a transmis că încă anchetează motivele incidentului armat şi încearcă să stabilească posibilii suspecţi.

Într-un mesaj postat pe Twitter, poliţia din Hoover a anunţat că ''acţionează neobosit pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili''.

EXCLUSIVE VIDEO: Footage taken moments after the shooting at the Hoover Riverchase Galleria Mall #GalleriaShooting #HooverShooting pic.twitter.com/dEIzAp2QqR