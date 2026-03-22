Două clădiri s-au prăbușit în Istanbul, după o explozie. Mai multe persoane au fost scoase de sub dărâmături | VIDEO

Trei persoane au fost rănite în urma prăbuşirii a două clădiri, în districtul Fatih al Istanbulului. Primele date indică drept cauză o explozie provocată de o scurgere de gaze.

Două clădiri situate pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray s-au prăbuşit din motive încă necunoscute, a relatat iniţial Anadolu. Biroului Guvernatorului Istanbulului Davut Gul a transmis că trei dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături au fost salvate şi duse la spital, în timp ce eforturile de căutare şi salvare continuă pentru celelalte două persoane.

Biroul guvernatorului a transmis într-un comunicat de presă că o explozie a avut loc în jurul orei 12:00 într-o clădire situată pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray din districtul Fatih.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, se arată în comunicat.

Ministrul de Interne a primit informaţii de la guvernatorul Gül cu privire la clădirile prăbuşite din Istanbul.

Ministrul de Interne Mustafa Çiftçi a primit informaţii de la guvernatorul Istanbulului Davut Gül cu privire la prăbuşirea celor două clădiri din districtul Fatih.

Conform unui comunicat al ministerului, guvernatorul Istanbulului, Gül, l-a informat pe ministrul Çiftçi că trei dintre cele cinci persoane prinse în dărâmături au fost salvate şi că se continuă eforturile de găsire a celorlalte două.

Cel puţin 15 persoane au fost rănite, după ce o rachetă balistică lansată de Iran a lovit zona centrală a Israelului, inclusiv Tel Aviv, duminică, potrivit serviciului israelian de urgenţă Magen David Adom, citat de The Times of Israel.

Un elicopter al forțelor qatareze s-a prăbușit duminică, 22 martie 2026, în apele teritoriale ale emiratului, în urma unei defecțiuni tehnice survenite în timpul unei misiuni de rutină.  

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de la sfârșitul lunii februarie, face obiectul unui ultimatum de 48 de ore lansat de Donald Trump.

Israelul susține că Iranul dispune de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să parcurgă o distanță de 4.000 km. Potrivit acestuia, acest lucru înseamnă că Teheranul deține arme care „pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin".

Prețul carburanților continuă să crească fără oprire. Duminică, litrul de motorină standard se apropie amenințător de 10 lei, dar nici benzina nu stă pe loc.

Francezii aleg, duminică, primarii din Paris, Marsilia și alte peste 1.500 de orașe și localități, într-un scrutin care va pune la încercare puterea extremei drepte și rezistența partidelor tradiționale în perspectiva „prezidențialelor" din 2027.

