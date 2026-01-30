Anterior, Kremlinul anunțase că va respecta un armistițiu parțial timp de o săptămână, ca o favoare personală pentru Donald Trump. În schimb, au continuat să bombardeze blocuri de locuințe și mașini în trafic în Herson, Harkov și Zaporojie. Pe de altă parte, la o întâlnire cu membrii cabinetului, desfășurată pe repede-înainte, Trump a mărturisit că se plictisește cumplit la ședințele de guvern.

La Washington, prima ședință de guvern din 2026 a durat numai 81 de minute.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu o să dau cuvântul tuturor celor din jurul mesei, pentru că precedenta ședință de guvern s-a lungit 3 ore și unii mi-au sărit în cap că am adormit. Uite care e treaba, m-am plictisit rău. Îmi plac acești oameni, dar a fost cam plictisitor. N-am adormit, doar am închis ochii pentru că voiam să ies naibii de aici. Și, oricum, dacă adormeam, Marco mi-ar fi dat un ghiont: «Hei, șefu', trezirea». JD, dacă vrei totuși să zici ceva, poți s-o faci. Vrei să spui ceva repejor? E totuși vicepreședintele!”

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „E în regulă, domnule, eu am venit doar pentru cafea gratis”.

Odată restrânsă ordinea de zi, Donald Trump a făcut un anunț important.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „I-am cerut președintelui Putin să nu atace Kievul și alte orașe ucrainene din cauza valului de ger crunt care va lovi Ucraina. El a fost de acord. Și trebuie să vă spun că a fost foarte drăguț din partea lui. E un lucru foarte bun”.

Zelenski s-a grăbit să-și exprime recunoștința, dar s-a arătat sceptic.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Mulțumesc, America, pentru eforturile de a opri atacurile asupra infrastructurii energetice. Sperăm că Statele Unite pot face acest lucru posibil. Deocamdată, avem o declarație a președintelui Statelor Unite. Situația de azi și din zilele care vor urma ne va arăta cum stau, de fapt, lucrurile”.

Potrivit BBC, ca parte a înțelegerii cu Moscova, Kievul s-ar fi angajat să nu atace, în următoarea săptămână, rafinăriile rusești.

La câteva ore după anunțul președintelui Trump, rușii au bombardat Harkovul și Zaporojie. Nu și Kievul.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Vladimir Putin: „Într-adevăr, președintele Trump l-a rugat personal pe președintele Putin să nu mai atace Kievul până pe 1 februarie, pentru a crea condiții favorabile negocierilor.”

Reporter: „Și Kremlinul a fost de acord cu propunerea?”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei: „Da, desigur. A fost o solicitare personală a președintelui Trump”.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe: „Rusia nu face nici măcar un efort simbolic pentru pace. Rusia eșuează pe front, așa că a făcut din iarnă o armă. Acum, energia este noul front al războiului”.

În Ucraina este din nou ger crunt, pe timp de noapte fiind prognozate până la minus 30 de grade. Aproape jumătate din capitala Kiev este lipsită de lumină, încălzire și apă, din cauza atacurilor care au vizat deliberat infrastructura energetică.

Între timp, în Statele Unite, la două zile după ce calificase uciderea lui Alex Pretti drept un incident regretabil, Donald Trump și-a schimbat din nou radical atitudinea. A răbufnit în urma difuzării unor imagini din 13 ianuarie, când Pretti a avut o confruntare violentă cu agenții ICE, cu 11 zile înainte să fie împușcat mortal de doi ofițeri de la serviciul de imigrație.

„Agitator și, poate, insurecționist, Alex Pretti și-a pierdut popularitatea odată cu apariția unor imagini în care acesta țipă și scuipă în fața unui ofițer ICE, apoi lovește cu sălbăticie un vehicul guvernamental”, a scris joi-noapte președintele american pe Truth Social.

Mai mult, Trump l-a contrazis pe Tom Homan, responsabil pentru politica de imigrație, pe care tot el l-a însărcinat să calmeze spiritele în Minneapolis.

Tom Homan, responsabil pentru politica de imigrație: „Putem începe să retragem o parte din efective (din Minneapolis) pe măsură ce amenințările pentru siguranța publică se diminuează și vom putea opera cu mult mai puțini oameni”.

Reporter: „Îi veți retrage pe agenții de la imigrație din Minnesota?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu, vreau să țin țara în siguranță”.

Reporter: „Deci nu-i retrageți?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu, nici vorbă”.

