Donald Trump anunţă un miting de rugăciune, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”

”La 17 mai 2026, îi invităm pe americanii din toată ţara să se adune pe National Mall pentru a se ruga şi a mulţumi”, a declarat joi preşedintele american, care participa la un mic-dejun de rugăciune, la Washington.
”Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”, a subliniat el, preluând expreisa din jurământul de credinţă faţă de Statele Unite, care evocă ”o naţiune sub Dumnezeu”, ”one nation under God” în engleză.
National Mall este esplanada uriaşă care se întinde între Memorialul lui Abraham Lincoln şi Capitoliu, în centrul capitalei americane.
Preşedintele american participa la ”micul-dejun naţional de rugăciune”, un eveniment care are loc anual în februarie şi la care iau parte congresmeni, conducători religioşi şi invitaţi internaţionali.
Sărind de la un subiect la altul într-un discurs lung, Donald Trump - susţinut de drepta creştină de la prima sa campanie prezidenţială din 2016 - s-a lăudat că a ”făcut mai mult pentru religie decât orice alt preşedinte”.
”Nu ştiu cum cineva care crede (în Dumnezeu) poate vota cu democraţii”, a tunat fostul promotor imobiliar în faţa unei adunări la care participau congresmeni din opoziţie.
Miliardarul republican în vârstă de 79 de ani, tatăl al cinci copii cu trei soţii, nu este cunoscut ca un practicant religios asiduu.
Locatarul Casei Albe, care se defineşte drept un ”creştin fără apartenenţă” şi-a ironizat participarea la acest mic-dejun.
”N-am curajul să refuz. Uneori vreau s-o fac”, a declarat el.
”Am cu adevărat nevoie de tot ajutorul pe care-l pot primi”, a adăugat el.
Donald Trump declara recent că nu crede că va ajunge în rai.
Însă el s-a declarat joi mai optimist în privinţa şanselor mântuirii sale veşnice.
”Cred cu adevărat că ar trebui să pot s-o fac”, a declarat el, recunoscând că nu este un ”candidat perfect”.
