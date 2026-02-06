Donald Trump anunţă un miting de rugăciune, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”

”La 17 mai 2026, îi invităm pe americanii din toată ţara să se adune pe National Mall pentru a se ruga şi a mulţumi”, a declarat joi preşedintele american, care participa la un mic-dejun de rugăciune, la Washington.

”Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”, a subliniat el, preluând expreisa din jurământul de credinţă faţă de Statele Unite, care evocă ”o naţiune sub Dumnezeu”, ”one nation under God” în engleză.

National Mall este esplanada uriaşă care se întinde între Memorialul lui Abraham Lincoln şi Capitoliu, în centrul capitalei americane.

Preşedintele american participa la ”micul-dejun naţional de rugăciune”, un eveniment care are loc anual în februarie şi la care iau parte congresmeni, conducători religioşi şi invitaţi internaţionali.