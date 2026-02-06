Donald Trump anunţă un miting de rugăciune, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”

Stiri externe
Trump getty

Preşedintele american Donald Trump a anunţat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

”La 17 mai 2026, îi invităm pe americanii din toată ţara să se adune pe National Mall pentru a se ruga şi a mulţumi”, a declarat joi preşedintele american, care participa la un mic-dejun de rugăciune, la Washington.

Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”, a subliniat el, preluând expreisa din jurământul de credinţă faţă de Statele Unite, care evocă ”o naţiune sub Dumnezeu”, ”one nation under God” în engleză.

National Mall este esplanada uriaşă care se întinde între Memorialul lui Abraham Lincoln şi Capitoliu, în centrul capitalei americane.

Preşedintele american participa la ”micul-dejun naţional de rugăciune”, un eveniment care are loc anual în februarie şi la care iau parte congresmeni, conducători religioşi şi invitaţi internaţionali.

Citește și
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

Sărind de la un subiect la altul într-un discurs lung, Donald Trump - susţinut de drepta creştină de la prima sa campanie prezidenţială din 2016 - s-a lăudat că a ”făcut mai mult pentru religie decât orice alt preşedinte”.

”Nu ştiu cum cineva care crede (în Dumnezeu) poate vota cu democraţii”, a tunat fostul promotor imobiliar în faţa unei adunări la care participau congresmeni din opoziţie.

Miliardarul republican în vârstă de 79 de ani, tatăl al cinci copii cu trei soţii, nu este cunoscut ca un practicant religios asiduu.

Locatarul Casei Albe, care se defineşte drept un ”creştin fără apartenenţă” şi-a ironizat participarea la acest mic-dejun.

”N-am curajul să refuz. Uneori vreau s-o fac”, a declarat el.

”Am cu adevărat nevoie de tot ajutorul pe care-l pot primi”, a adăugat el.

Donald Trump declara recent că nu crede că va ajunge în rai.

Însă el s-a declarat joi mai optimist în privinţa şanselor mântuirii sale veşnice.

Cred cu adevărat că ar trebui să pot s-o fac”, a declarat el, recunoscând că nu este un ”candidat perfect”.

Trump râde de puterea Danemarcei de a garanta securitatea Groenlandei: „Vor mai pune un câine în plus la sanie”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, rugaciune, SUA,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Citește și...
Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama au trupuri de maimuțe
Stiri externe
Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama au trupuri de maimuțe

Fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle Obama, apar cu corpuri de maimuţe într-un montaj video publicat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

Tensiuni între SUA și Polonia. Gestul făcut de un oficial de la Varșovia la adresa lui Trump care i-a supărat pe americani
Stiri externe
Tensiuni între SUA și Polonia. Gestul făcut de un oficial de la Varșovia la adresa lui Trump care i-a supărat pe americani

Ambasadorul SUA la Varşovia a anunţat joi că a rupt orice legătură cu preşedintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile preşedintelui american.

Trump nu va prelungi tratatul nuclear „NEW START”, pentru că a fost „prost negociat”. Ce aduce în loc
Stiri externe
Trump nu va prelungi tratatul nuclear „NEW START”, pentru că a fost „prost negociat”. Ce aduce în loc

Donald Trump a cerut joi un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia pentru controlul armamentului nuclear, după expirarea New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre cele două puteri.

Recomandări
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate
Stiri Justitie
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate

Inspecția Judiciară susține, într-un raport, că a verificat acuzațiile din reportajul Recorder „Justiție Capturată” și nimic nu se confirmă.

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
Stiri Economice
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Statele Unite vor să colaboreze cu România în domeniul materiilor prime critice pentru energie, tehnologie și apărare.

DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro
Stiri Justitie
DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro

Procurorii DNA au descins și la Primăria Sectorului 5, pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Februarie 2026

46:07

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open

Sport

Leeds – Nottingham 3-1 | Victorie fără emoții pentru nou-promovata din Premier League