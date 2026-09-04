De peste 14.000 de ani, câinii vânează alături de noi, păzesc vitele și oile și, mai recent, se ghemuiesc lângă noi pe canapea. Pe parcurs, au ajuns să fie extrem de pricepuți în a ne descifra gesturile și a ne înțelege semnalele.

Cercetătorii consideră acum că aceștia ne-ar putea ajuta să răspundem la o întrebare mult mai importantă: cum au ajuns oamenii să fie singura specie capabilă să vorbească?

Dr. Tamás Faragó, cercetător în bioacustică la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, studiază de aproape două decenii cum reușesc câinii să comunice prin sunete.

Prin K9VocLearn, un proiect de cercetare cu durata de cinci ani sprijinit prin finanțare din partea UE, el și echipa sa analizează în prezent dacă domesticirea a schimbat modul în care câinii își folosesc vocea – și ce ar putea dezvălui acest lucru despre evoluția vorbirii umane.

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