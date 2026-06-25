Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, au recunoscut omorul prin imprudență al unui bărbat de 80 de ani din Gloucestershire și al unui bărbat de 37 de ani din Oxfordshire, scrie The Guardian.

Cei doi au pledat vinovați la Curtea Coroanei din Oxford și pentru alte două infracțiuni de administrare de otravă asupra altor doi bărbați din sudul Angliei, care au supraviețuit.

Schema folosită între 2024 și 2025

În perioada august 2024 și iulie 2025, cei doi români, foști rezidenți în Ilford, Essex, au vizat bărbați care căutau servicii sexuale, cu scopul de a-i jefui. Luau avansuri financiare de la victime înainte ca românca să se întâlnească cu ei la domiciliile acestora.

Pretinzând că este prostituată, femeia administra în secret victimelor GBL (gamma-butirolactonă) – o substanță care se transformă în organism în GHB (gamma-hidroxibutirat). GHB este un sedativ și un agent care induce somnul.

Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, dintr-un sat de lângă Cirencester, Gloucestershire, a fost găsit mort în locuința sa pe 21 august 2024, iar Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit la domiciliul său din Banbury pe 13 iulie anul trecut.

În urma unei autopsii, anchetatorii au stabilit că românca l-a otrăvit pe Mouat cu GBL, după ce a adăugat substanța într-o băutură alcoolică.

Anchetatorii au emis o informare către toate forțele de poliție din țară pentru a verifica dacă alte decese suspecte ar putea fi legate de cei doi.

Alte victime descoperite în urma anchetei

Echipa de investigații pentru crime grave a poliției din Gloucestershire a reanalizat cazul lui King, inițial considerat nesuspect, din cauza unei afecțiuni medicale preexistente. Testele toxicologice suplimentare au arătat că românca îl otrăvise și pe King cu GBL.

Poliția Thames Valley a descoperit, de asemenea, doi bărbați supraviețuitori din sudul Angliei, pe care cei doi români i-au drogat și jefuit. Identitatea acestora nu poate fi dezvăluită din motive legale.

Până în prezent, nu au fost legate alte decese, otrăviri sau furturi de cei doi, însă poliția nu exclude existența altor victime.

Cei doi au pledat vinovați pentru omorul prin imprudență al ambelor victime și pentru alte două capete de acuzare privind administrarea de otravă.

Aceștia au fost arestați preventiv și riscă ani grei de închisoare.