Doi hoți au vrut să îi fure telefonul unei femei, în timp ce se aflau pe motocicletă, dar reacția ei le-a stricat planurile

Stiri externe
18-11-2025 | 23:03
Un video cu o rusoaică a devenit viral. Aceasta s-a luptat cu doi hoți care au încercat să îi fure telefonul mobil în timp ce se aflau pe o motocicletă.

Turista în vârstă de 33 de ani, Alexandra Doketova, l-a tras cu curaj pe unul dintre hoți de pe vehicul în Buenos Aires, încercând să-i împiedice să plece. 

Imediat mai mulți trecători s-au oprit să o ajute.

Poliția a arestat un bărbat, iar complicele acestuia a fost reținut câteva ore mai târziu. Zece telefoane mobile au fost găsite în locuințele suspecților.

Sursa: Daily Mail

Etichete: telefon, trafic,

Dată publicare: 18-11-2025 23:02

