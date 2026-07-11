Cei doi, Ivan Stoianov şi Vania Gaberova, se numărau printre cei şase bulgari condamnaţi anul trecut pentru rolul lor în ceea ce procurorii au descris ca fiind una dintre cele mai mari operaţiuni de spionaj ruseşti descoperite în Marea Britanie în ultimii ani, relatează Novinite.com, citat de News.ro.

Rămâne neclar care este statutul lor juridic după întoarcerea în Bulgaria. Eliberarea lor a stârnit critici, deoarece mai multe dintre persoanele vizate de reţeaua de spionaj, inclusiv jurnalistul de investigaţie Hristo Grozev, au declarat că nu au fost niciodată informaţi că cei doi au fost eliberaţi.

Reţeaua de spionaj ar fi fost condusă de fostul director executiv al Wirecard, Jan Marsalek, care este acuzat că a acţionat în numele serviciilor secrete ruse. Potrivit procurorilor, grupul a desfăşurat operaţiuni de supraveghere în Marea Britanie şi în Europa, monitorizând jurnalişti, disidenţi ruşi, personalităţi politice şi personal militar ucrainean.

Stoianov, în vârstă de 33 de ani, a recunoscut acuzaţia de complicitate la spionaj şi a fost condamnat la cinci ani şi trei săptămâni de închisoare. Gaberova, în vârstă de 30 de ani, o cosmeticiană stabilită în nord-vestul Londrei, a fost condamnată la şase ani, opt luni şi trei săptămâni închisoare. Conform hotărârii instanţei, ambii erau eligibili pentru expulzare după ce îşi ispăşeau jumătate din pedepsele cu închisoarea.