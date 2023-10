Documente Top SECRET ale grupării Hamas, descoperite la teroriștii morți. Cum s-a organizat masacrul: "Ucide cât mai mulți!”

Astfel, teroriștii au vizat special școlile și un centru de tineret din kibuțul israelian Kfar Sa'ad, pentru a "ucide cât mai mulți oameni posibil", a lua ostatici și a-i muta rapid în Fâșia Gaza.

Planurile de atac, care sunt etichetate "strict secret" în limba arabă, par a fi ordine pentru două unități Hamas foarte bine antrenate să înconjoare și să se infiltreze în sate și să vizeze locurile unde se adună civili, inclusiv copii. Autoritățile israeliene încă stabilesc bilanțul victimelor din Kfar Sa'ad.

Documentele au fost găsite pe cadavrele teroriștilor Hamas de către primii israelieni care au intervenit și au fost arătate jurnaliștilor NBC News. Aceste documente includ hărți detaliate și arată că Hamas a vrut de la bun început să ucidă sau să ia ostatici civili și elevi.

O pagină etichetată "Top Secret" prezintă un plan de atac pentru Kfar Sa'ad, spunând că "Unitatea de luptă 1" este îndrumată să "limiteze noua școală Da'at", în timp ce "Unitatea de luptă 2" trebuie să "colecteze ostatici", "să cerceteze centrul de tineret Bnei Akiva" și "să cerceteze vechea școală Da'at".

One page labeled "Top Secret" outlines a plan of attack for Kfar Sa'ad, saying "Combat unit 1" is directed to "contain the new Da'at school," while "Combat unit 2" is to "collect hostages," "search the Bnei Akiva youth center" and "search the old Da'at school."