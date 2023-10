Un jurnalist Reuters a fost ucis în Liban, din cauza războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas

"Suntem profund întristați să aflăm că editorul nostru, Issam Abdallah, a fost ucis", se arată în comunicat.

Issam făcea parte dintr-o echipă Reuters din sudul Libanului, care asigura transmisia LIVE a unui semnal video.

"Căutăm de urgență mai multe informații, colaborăm cu autoritățile din regiune și sprijinim familia și colegii lui Issam", a precizat Reuters.

Reuters journalist Issam Abdullah was killed by an Israeli airstrike in the Lebanese village of Alma al Shaab on Friday, the media outlet confirmed in a statement.

