Imagini înfiorătoare din timpul atacurilor din Israel. Doar jumătate dintre oamenii răpiți ar mai fi în viață

Potrivit unor surse din presa israeliană, dintre cei aproape 160 de oameni răpiți în primele ore ale războiului, doar jumătate ar mai fi în viață.

Acestea sunt primele imagini difuzate de armata israeliană după atacul terorist petrecut in kibuțul Kfar Aza, în urmă cu aproape o săptămână. Aici islamiștii au ucis zeci de localnici, inclusiv femei și copii.

Tot armata a dat publicității fragmente de la o operațiune a forțelor speciale pentru eliberarea a 250 de ostatici reținuți de Hamas la un avanpost militar israelian în apropierea frontierei cu Gaza. A fost unul dintre episoadele dramatice ale luptelor cu teroriștii infiltrați, pe 7 octombrie.

Mai mulți atacatori au fost capturați în viață.

Între timp, militarii le-au permis jurnaliștilor să vadă locul unde cei din Hamas au măcelărit 260 de oameni și au luat ostatici la festivalul de muzică de lângă kibuțul Reeim.

Haosul încremenit al zonei făcea liniștea și mai apăsătoare, spun jurnaliștii. Potrivit acestora, nu puteai să nu te gândești la sutele de tineri care se distrau acolo, dansau, erau în corturi sau la terasă, în urmă cu o săptămână. Nu puteai să nu-ți imaginezi cum au fugit cuprinși de panică, ori au încercat să se ascundă când teroriștii au înconjurat locul și au început să tragă.

Ramsay, supraviețuitor: „Dar tensiunea persistă. Dintr-o dată, soldații au început să fugă. Au fost trase focuride armă, am auzit două împușcături. Știm că au mai fost incidente în zonă, pe parcursul zilei. Pare să se întâmple ceva și acum. Iată soldații fugind în direcția acea...”

Au prins un suspect, înarmat cu un cuțit... Soldații l-au dezbrăcat pentru că s-au temut să nu poarte si o vestă cu explozibil...

- „Cum ai reușit să scapi? Ai fugit...”

- „Cum ți-am spus... Eram pe pilot automat, doar din instinct... Asta pot să spun despre mine, dar mulți prieteni, mulți oameni, n-au reușit...”

Michael Silberberg, supraviețuitor Festival Nova: „După 10, 20, 30 de secunde, am auzit motocicletele venind, am auzit urlete și rafale de Kalașnikov. Credeam că Osher a ieșit afară să facă pipi și este mort... Eu și celălat prieten, Oren, ne-am ascuns în buncăr... Auzeam împușcături în locul unde era stația pentru autobuze. Cinci motociclete cu 10 teroriști au înconjurat stația timp de 5, poate 7 minute, și au tras în mașinile celor care încercau să fugă. Apoi au venit la buncărul unde eram și noi. Îi auzeam cum vorbesc între ei în arabă, auzeam cum trag fără încetare și eram înspăimântați de moarte.”



Peter a fost barman la festivalul unde teroriștii Hamas au provocat o baie de sânge.

Peleg Horev, barman la festival: „Am lăsat mașina și am intrat în defileu, știi, pentru ca teroriștiilor să le fie mai greu să ne urmeze. În tot acest timp, se auzeau împușcături și strigăte din depărtare, și... am văzut un polițist după câteva minute mergând în defileu. L-am întrebat „ascultă, ce se întâmplă? Unde este comandantul tău?” El ne-a spus că seful său și toată echipa lui luptă cu teroriștii, să fugim cât de departe putem, cât de repede putem. Și asta am făcut. Am mers aproximativ trei ore, vreo 11 sau 12 kilometri.”

Dată publicare: 13-10-2023 19:23