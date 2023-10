Analiză: cele mai probabile scenarii ale războiului Hamas-Israel. Ce spune analistul politic Cristian Pârvulescu

După 7 zile de teroare în care au fugit din casă în casă pentru a se ascunde de bombe, peste 1.000.000 de palestinieni din nordul Fâșiei Gaza trebuie să fugă acum în sud, fără să știe exact unde. Israelienii le-au transmis să se refugieze la sud de rezervația naturală Wadi Gaza.

Cei mai mulți nu știu cum vor putea ajunge acolo, pentru că nu se pot deplasa pe jos atâția kilometri într-un timp atât de scurt. Chiar dacă fâșia are doar vreo 41km de la nord la sud, oamenii tot ar trebui să parcurgă o distanță apreciabilă. Cei care mai au mașini întregi nu le mai pot folosi, pentru că șoselele au fost bombardate.

Cu toții se întreabă cum ar putea să ajungă în siguranță în sudul extrem, unde a fost desemnată una dintre zonele umanitare, în condițiile în care bombele cad neîncetat peste tot.

Intervenția integrală a analistului politic Cristian Pârvulescu la Știrile ProTV:

Cosmin Stan, jurnalist PRO TV: „Despre toată această criză ne vorbește profesorul Cristian Pârvulescu, analist politic. Cum comentați acest ultimatum? Poate fi el respectat în condițiile menționate până acum?”

Cristian Pârvulescu, analist politic: „Greu, dar cred că ar putea fi respectat în măsura în care și Hamasul ar fi dispus să accepte acest lucru. Dar Hamasul a cerut locuitorilor din orașul Gaza să nu părăsească locuințele, să nu părăsească zona, pentru că în egală măsură cu o state, ci israelieni. Cei 150, mai mult sau mai puțin, nu știm exact câți, care au fost răpiți sâmbătă în timpul impulsiunii teroriste, reprezintă un mijloc de șantaj și, totodată, reprezintă acea populație civilă pe care Hamas o așteaptă ca intervenția israeliană să o decimeze. Pentru că, înțelegem cu toții, atacul terorist al Hamasului n-a fost un atac gratuit (…), de aici brutalitatea, ferocitatea lui, să îi forțeze pe israelieni să intervină militari de o manieră determinată și să creeze o schimbare radicală a raporturilor de forțe în defavoarea Israelului pe plan international, dar mai ales în zona arabă, pentru că acolo Israelul, încetul cu încetul, începuse să-și normalizeze relațiile cu ceilalți. Acum, dacă se vor putea sau nu deplasa palestinienii, este problematic. Ați descris foarte bine situația, drumurile sunt bombardate, situația este gravă din punct de vedere umanitar, dar cel mai complicat lucru - pentru că până la urmă important e să părăsească Gaza - ar fi ca Hamasul să le permită acest lucru. Și din informațiile pe care le avem, nu prea se întâmplă asta.”

Cosmin Stan: „Dincolo de asta, comunitatea internațională, Statele Unite, Uniunea Europeană, toți partenerii, toți cei care susțin Israelul în acest război au cerut totuși acestui stat să aibă grijă de civilii nevinovați și să organizeze aceste zone umanitare. Când și cum ar putea fi ele organizate în timp util, așa încât să vină în ajutorul oamenilor?”

Cristian Pârvulescu: „Una din problemele pe care le avem este că nu știm să-i deosebim pe cei care sunt nevinovați de cei care sunt vinovați. Președintele Herzog spunea într-o conferință de presă, când presa internațională îl întreba în legătură cu același lucru, dacă poate fi considerat nevinovat un palestinian, o familie palestiniană care permite să se tragă cu rachete din bucătăria lor. Asta este situația. Nu știu dacă toți sunt simpli prizonieri sau cooperează și de asta va fi foarte dificil pentru Israel să respecte ceea ce comunitate internațională îi cere. Dar dacă nu va respecta, atunci toată această solidaritate în jurul Israelului va dispărea. A spus-o foarte bine primul-ministru irlandez, se va evapora peste noapte, mai ales că vedem, în paralel cu oroarea pe care o resimt foarte mulți, ca la 11 septembrie 2001, există și alții care simt nevoia să se bucure sau să ceară sprijinirea palestinienilor sau a Hamasului.”

Cosmin Stan: „Revenim la ultimatum. Este cert în acest moment că un astfel de ultimatum nu prefațează invazia terestră, care acum este iminentă. Când credeți că se va declanșa aceasta și cum credeți că va arăta?”

Cristian Pârvulescu: „Se va declanșa atunci când Israelul va considera că sunt toate condițiile pentru a putea să-și realizeze obiectivele fără să încalce legislația internațională privind războiul. Altfel, să știți că intervenția ar fi putut avea loc încă de multă vreme. Dar revin, Hamasul este pregătit pentru asta. Hamasul a intenționat acest lucru. Deci nu va fi deloc simplu. Va fi o intervenție terestră masivă care va însemna pierderi umane de ambele părți. Va fi foarte dificil pentru că e foarte probabil că Hamasul pregătește de multă vreme apărarea, există tuneluri peste tot. Nu știu dacă Israelul are toate informațiile necesare pentru a limita numărul de pierderi, dar nici nu are alternativă. Trebuie să atace. Are sprijin internațional pentru ataca și o va face în orice caz, dacă nu în următoarele ore, în următoarele zile, dar nu înainte de a se asigura că numărul de victime civile va fi minim.”

Cosmin Stan: „Domnule profesor, ce credeți că încearcă să facă secretarul de stat american Antony Blinken prin aceste vizite fulger începute astăzi în țările arabe? A fost deja în Iordania, în Qatar, urmează Arabia Saudită, Bahrain, Egipt și toate celelalte. Ce încearcă?”

Cristian Pârvulescu: „Ceea ceea ce încearcă și celelalte capitale occidentale, și anume să mențină cât de cât Acordurile Abraham în funcțiune. Atât cât se poate să nu se ajungă într-o situație în care această ativitate teroristă Hama să ducă la o schimbare a relațiilor cu Israelul, pentru că mai multe state încheiaseră deja după 2019 înțelegeri diplomatice cu Israelul. Ceea ce a provocat probabil această izbucnire de ură pe care am văzut-o sâmbătă a fost faptul că și Arabia Sauzită pregătea acest lucru. Unii observatori israelieni spun că ceea ce a provocat Hamas a fost o fotografie cu un oficial israelian în capitala saudită în timpul unei rugăciuni rituale care i-a enervat foarte tare pe palestinieni. Nu știu dacă ăsta este motivul, dar cert este că e important ca această stare de lucru să nu se schimbe. Iată de ce Israelul trebuie să fie cât se poate de rațional în acțiunea sa, dacă poate fi rațional, dar e obligatoriu ca acțiunile pe care le fac să rămână sub semnul națiunii și nu al răspunderii, dincolo de rectorii ca lui Benjamin Netanya.”

Cosmin Stan: „Are șanse Antony Blinken readucă la sentimente mai bune față de Israel țările arabe, având în vedere că populațiile multora dintre aceste țări sunt în fierbere în acest moment?”

Cristian Pârvulescu: „E foarte dificil, dar nu există alternativă în momentul acesta, pentru că asta va crea tensiuni suplimentare. Și aici vedem și interesele puterilor care stau în spatele Hamas, în primul rând ale Iranului, care este interesat să destabilizeze lumea arabă și să preia inițiativa. Încearcă și de ce nu Rusia, care, în egală măsură, ar avea de câștigat dintr-o situație explozivă în Orientul Mijlociu, pentru că, în felul acesta, interesul lumii se va muta de la Ucraina, a început deja să se mute de la Ucraina, la situația din teritoriile palestiniene.”

Cosmin Stan: „Spuneți-mi, vă rog, domnule profesor, cât de mare este riscul de extindere a acestui conflict în acest moment?”

Cristian Pârvulescu: „E greu de apreciat. Va depinde de intervenția militară israeliană, dar deja s-a extins. Deja există manifestații și acte de teroare și e doar început în statele europene. A fost nevoie doar de un fitil ca exploziv să sară în aer. Și vedem că starea de opinie este extraordinar de intensă în ambele sensuri, o dată în ceea ce privește susținerea Israelului. Pe de altă parte, în ceea ce privește susținerea teroriștilor, suntem într-un moment moral înfiorător. Pogromurile sunt justificate. Ne întoarcem între cele două războaie mondiale și da, situația este imprevizibilă, doar dacă Israelul va acționa într-un mod rațional s-ar putea ca lucrurile să nu escaladeze, ceea ce e complicat.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 13-10-2023 18:41