Djokovic, pus la zid după decizia tribunalului australian: Trișor și mincinos în acte! Bine că va fi dat afară

Novak Djokovic va părăsi părăsi de urgență Australia, fiind considerat „un pericol pentru sănătatea publică”. Tribunalul federal din Melbourne a decis să îi suspende din nou viza numărului 1 mondial și astfel celebrul tenismen va fi expulzat din Australia.

Renumitul jurnalist britanic Piers Morgan a reacționat public după deciza luată în cazul lui „Nole”, iar acesta s-a bucurat de hotărârea magistraților de la Antipozi, numindu-l pe tenismen „trișor și mincinos în acte”.

„Novak Djokovic, trișor al regulilor Covid, mincinos în formularele de imigrare și anti-vaxxer, pierde ultimul apel împotriva deportării și va fi expulzat din Australia fără a putea concura la Aus Open. Bun”, a reacționat Piers Morgan pe Twitter.

BREAKING: Covid rule cheat, immigration form liar, & anti-vaxxer icon Novak Djokovic loses final appeal against deportation & will be thrown out of Australia without being able to compete in Aus Open. Good. ???????????? pic.twitter.com/nZAVgSsZK8