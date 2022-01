LIVE TEXT. Judecarea apelului împotriva anulării vizei lui Djokovic. Pledoariile avocaților s-au încheiat

Getty

Tribunalul federal din Melbourne a început audierile în cadrul apelului formulat de avocaţii lui Novak Djokovic la decizia autorităţilor australiene de a-i anula a doua oară viza de intrare în Australia, informează abc.com.au, potrivit News.ro.

UPDATE ora 07:15 - După aproape 6 ore de audieri (cu o singură pauză), cei trei judecători ai Curții Federale s-au retras pentru deliberări. Verdictul este așteptat în cursul zilei de azi sau la noapte.

UPDATE ora 07:00 - La reluarea audierilor, judecătorul James Allsop a insistat asupra a ceea ce a făcut şi ce nu a făcut ministrul pentru a lua în considerare riscul pe care îl prezintă deportarea lui Djokovic, nu doar pe cel dacă ar rămâne în ţară.

Lloyd a spus că ministrul trebuie să fi cântărit posibilităţile, chiar dacă nu le-a notat în motivele sale.

"Trebuie să fi făcut parte din analiza sa asupra echilibrului”, a precizat el.

Lloyd a continuat să susţină luarea în considerare de către guvern a efectelor deportării lui Djokovic. El spune că nu există nimic în lege care să sugereze, aşa cum face Djokovic, că nerespectarea unui fapt cu două posibilităţi face ca decizia unui ministru să fie "iraţională sau nerezonabilă".

"Australia nu trebuie să fie obligată să sufere prezenţa unui străin de teama a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi îndepărtat", a subliniat el.

Lloyd le-a răspuns avocaţilor lui Novak Djokovic care au cerut dovezi despre impactul presupuselor sale opinii antivaccinare, invocând rata scăzută de vaccinare în Serbia, sub 50 la sută.

Lloyd a spus că nu crede că Alex Hawke trebuie să demonstreze acest impact, pentru că există dovezi despre asta.

Reprezentantul guvernului s-a întors la acuzaţiile conform cărora guvernul nu a întrebat despre opiniile actuale ale lui Djokovic cu privire la vaccinare, bazându-se în schimb pe comentarii învechite, scoase din context. El a susţinut că oricum Djokovic nu i-ar fi spus ministrului opinia lui.

"Nu există nicio dovadă în faţa instanţei că reclamantul ar fi putut sau ar fi prezentat vreo informaţie utilă ministrului, dacă i-ar fi solicitat opinia", a explicat el.

Lloyd a negat, de asemenea, că ar fi vreo contradicţie în faptul că ministrul imigraţiei, Alex Hawke a spus că Djokovic are opinii antivaccinare binecunoscute şi faptul că nu l-a întrebat pe starul tenisului care sunt opiniile sale actuale. Lloyd îi acuză pe avocaţii lui Djokovic că au interpretat greşit acea parte a deciziei ministrului. El a fost clar când a constatat că Djokovic are încă opinii antivaccinare.

"Trebuie citit ca un întreg. El nu spune... că nu are o opinie despre părerile domnului Djokovic cu privire la vaccinări, el spune doar că nu a cerut o actualizare cu privire la care este punctul său de vedere actual", a adăugat Lloyd.

Preşedintele completului, James Allsop, care a observat anterior că ministrul Imigraţiei şi-ar putea folosi bunul simţ în motivele sale, tocmai a făcut o altă intervenţie care arată cât de greu îi va fi lui Djokovic să câştige, arată The Guardian.

"Ceea ce e împotriva voastă este că domnul Wood spune unde sunt dovezile, trebuie să aveţi faptele? Am putea avea exemple în alte locuri în ultimul an, de oameni care i-au urmat exemplul. Sunt două categorii: una cu cei care au opinii puternice împotriva vaccinării, iar a doua este un concept mult mai larg de vedetă emblematică a sportului dând un exemplu care nu se doreşte a fi urmat. După cum am înţeles afirmaţia dumneavoastră, ideea de a avea nevoie să aduceţi dovezi cu privire la efectul pe care l-ar putea avea în SUA sau în altă parte nu are sens. Puteţi folosi bunul simţ şi intuiţia umană cu privire la modul în care se comportă oamenii. Dacă domnul Djokovic câştigă Openul, există un exemplu, încorporat în motivele ministrului, pentru fanii tineri şi cei mai puţini tineri ai tenisului", a spus judecătorul.

Djokovic a devenit un simbol pentru antivacciniști, susține guvernul statului Victoria

Lloyd a subliniat imediat că Djokovic a devenit un simbol pentru grupurile antivaccinare din Australia, având în vedere dezbaterea actuală despre prezenţa sa.

"Mai important şi mai recent, poate în mod inevitabil din cauza evenimentelor recente, opiniile solicitantului sau opiniile larg înţelese despre vaccinare au ieşit în prim-plan, acestea sunt chiar în mintea oamenilor în acest moment. El a devenit acum un simbol pentru grupurile antivaccinare şi apoi ce rol va avea dacă cineva cu semnificaţia lui este prezent în Australia într-un moment în care aceasta este o problemă? Ministrul vede clar că există un risc... În acelaşi mod în care Djokovic se asociază cu o întreagă gamă de produse şi, fără îndoială, datorită popularităţii şi statutului său, asta face bine pentru oamenii care îl angajează pentru susţinerea lui, în acelaşi mod, în mod corect sau greşit, el este perceput că s-a angajat cu o viziune antivaccinare", a conchis Lloyd.

Pledoaria reprezentantului ministerului s-a încheiat şi a urmat replica avocaţilor lui Djokovic.

Wood a insistat din nou asupra faptului că ministrul ar fi trebuit să ia în considerare sau mai cuprinzător consecinţele potenţiale ale anulării vizei, inclusiv riscul de a încuraja sentimentul antivaccinare.

El a terminat spunând "decizia de ridicare a vizei ar trebui să fie anulată".

Wood a adăugat că, dacă instanţa hotărăşte în favoarea lui Djokovic, ar trebui să revoce anularea vizei şi să emită un ordin de eliberare imediată (în 30 de minute) a sportivului din detenţie.

Audierea a avut loc online, iar Djokovic, care şi-a petrecut noaptea în centrul pentru imigranţi, s-a aflat la sediul firmei de avocatură care îl reprezintă.

Cazul este judecat de un complet de trei judecători şi decizia acestuia nu poate fi contestată.

Ministrul Imigraţiei, Alex Hawke, a decis să anuleze a doua oară într-o săptămână viza lui Novak Djokovic, deoarece prezenţa liderului ATP în Australia creşte sentimentul de antivaccinare şi duce la nerespectarea regulilor Covid-19.

"Prezenţa domnului Djokovic în Australia poate reprezenta un risc pentru sănătatea comunităţii australiene, deoarece poate stimula sentimentul antivaccinare, ducând la refuzul altor persoane nevaccinate să se vaccineze, alte persoane nevaccinate fiind convinse şi mai tare să nu se vaccineze şi/sau o reducere a utilizării dozei booster.

Comportamentul lui „Nole” poate încuraja sau influenţa pe alţii

Există dovezi care sugerează că domnul Djokovic a arătat, în trecut, o aparentă desconsiderare faţă de necesitatea de a se izola după primirea unui rezultat pozitiv al testului Covid-19.

Având în vedere statutul şi poziţia lui Djokovic ca model în comunitatea sportivă şi nu numai, prezenţa sa continuă în Australia poate stimula o nerespectare a cerinţelor de precauţie după primirea unui test COVID-19 pozitiv. În special, comportamentul său poate încuraja sau influenţa pe alţii să-i imite comportamentul anterior şi să nu respecte măsurile adecvate de sănătate publică în urma unui rezultat pozitiv al testului COVID-19, care ar putea duce la transmiterea bolii şi la riscuri grave pentru sănătatea lor şi a altora", este motivarea lui Hawke pentru anularea vizei, conform documentelor furnizate de presa de la Antipozi.

Avocaţii lui Djokovic susţin că decizia ministrului Imigraţiei, Axel Hawke, de a anula viza starului tenisului este invalidă din trei motive:

Este ilogică, iraţională sau nerezonabilă anularea vizei din cauza temerilor că prezenţa lui Djokovic în Australia ar putea stimula sentimentul antivaccinare fără a lua în considerare că şi deportarea sa ar putea stimula sentimentul antivaccinare.

Ministrul Imigraţiei nu poate să constate că prezenţa lui Djokovic în Australia poate fi un risc pentru sănătate sau pentru bună ordine din cauză că el ar putea "sprijini sentimentul antivaccinare".

Ministrul nu a putut să facă o constatare cu privire la "poziţia binecunoscută" a lui Djokovic cu privire la vaccinare, pentru că sportivul nu s-a exprimat în acest sens în ultima perioadă.

La rândul său, ministrul Imigraţiei spune că motivele invocate de apărătorii lui Djokovic nu stau în picioare.

Într-un răspuns adresat tribunalului şi pus la dispoziţia publicului, Alex Hawke susţine că se poate constata clar că liderul ATP s-a opus vaccinării împotriva Covid-19.

Documentul spune că există, de asemenea, dovezi ample că prezenţa sa în Australia poate stimula sentimentul împotriva vaccinării.

Hawke a respins şi argumentul lui Djokovic, conform căruia anularea vizei sale a fost ilogică sau iraţională, deoarece ar putea declanşa aceleaşi tulburări antivaccinare. Ministrul susţine că a ţinut cont de asta şi îi revine lui Djokovic sarcina să demonstreze contrariul.

Djokovic se opune să fie forţat să se vaccineze pentru a călători

În pledoaria sa, citată de The Guardian, avocatul tenismenului, Nicholas Wood, a vorbit despre constatarea ministrului, conform căreia Djokovic era un "individ nevaccinat influent", care a declarat public că se opune vaccinării.

Avocatul a menţionat un articol BBC, citat de ministru, ca dovadă a abordării lui Djokovic cu privire la vaccinare. Articolul spune că Djokovic se opune să fie forţat să se vaccineze pentru a călători.

Dar Wood a precizat că articolul BBC l-a citat pe Djokovic spunând în acelaşi timp că "nu este un expert", că vrea să-şi "păstreze mintea deschisă" şi că "vrea să aleagă o opţiune care este cea mai bună pentru corpul" lui.

Wood consideră că ministrul Alex Hawke a ignorat acea parte a articolului în motivaţia sa.

De asemenea, Hawke nu a cerut nicio lămurire nouă de la Djokovic cu privire la atitudinea sa actuală faţă de vaccinare. Wood spune că declaraţiile anterioare ale lui Djokovic despre vaccinare au fost dinainte de dezvoltarea vaccinului împotriva Covid-19.

Decizia guvernului i-ar fi stârnit pe antivacciniști

Ministrul Hawke a citat alte două articole, unul din The Guardian şi altul din ABC, pentru a sugera că grupurile antivaccinare din Australia şi-au exprimat sprijinul pentru Djokovic în urma statutului său de vaccinare. Dar Wood spune că niciun articol nu face vreo menţiune despre Djokovic. El spune că aceasta este clar o eroare a ministrului.

Revenind la ştirea BBC pe care ministrul s-a bazat pentru a sugera că prezenţa lui Djokovic în ţară ar stimula sentimentul antivaccinare, Wood a afirmat că aceasta a fost publicată după prima decizie a guvernului de a anula viza lui Djokovic. Ştirea spunea că decizia guvernului, mai degrabă decât Djokovic însuşi, i-a "galvanizat pe activiştii antivaccinare". Wood susţine că acţiunile guvernului, nu cele ale starului tenisului, au "aprins" grupurile antivaccinare.

Avocatul Nicholas Wood a arătat că "singura dovadă" care îl leagă pe Djokovic de demonstraţiile antivaccinare este un articol BBC despre furia grupurilor antivaccinare "ca răspuns la acţiunile statului de a-i anula viza".

După ce a combătut decizia ministrului Imigraţiei în ceea ce priveşte riscul pentru sănătate, Wood a trecut la riscul pe care Djokovic l-ar reprezenta pentru buna ordine în comunitatea australiană, celălalt motiv cheie al deciziei ministrului. Dar avocatul lui Djokovic consideră că şi acest motiv este construit pe o logică greşită.

Wood a contestat argumentul că ministrul ar fi trebuit să ia în considerare consecinţele deportării lui Djokovic pe sentimentul antivaccinare.

"A fost iraţional ca ministrul să ia în considerare doar perspectiva încurajării sentimentului antivaccin care ar putea apărea din cauză că Djokovic joacă tenis, cu alte cuvinte este prezent, şi totuşi să nu ia în considerare alternativa binară, care era ca sentimentul antivaccinare să fi fost promovat de... acţiunea coercitivă a statului", a spus el.

Wood a adăugat că "nu s-au obţinut nicio dovadă" cu privire la impactul asupra sentimentului antivaccinare produs de Djokovic că a rămas în Australia şi a jucat tenis. El a spus că astfel de dovezi sunt disponibile, deoarece Djokovic a jucat tenis în toată lumea de când a fost dezvoltat vaccinul.

Wood a mai spus că Djokovic trebuie doar să demonstreze că ministrul Imigraţiei ar fi trebuit să ia în considerare o "posibilitate materială" ca deportarea lui să crească sentimentul antivaccinare.

Wood a continuat, descriind eşecul de a considera consecinţele deportării drept "pervers".

"Este oarecum pervers să te uiţi doar la riscurile legate de prezenţă, când există dovezi în faţa ta cu privire la riscurile legate de alternativa binară", a arătat el.

Wood a respins afirmaţia guvernului că a luat în considerare efectele pe care le-ar avea deportarea jucătorului asupra sentimentului antivaccinare. El a afirat că dosarul lui Alex Hawke echivalează cu a cere instanţei să "deducă din fragmente din asta şi asta” că a existat o "considerare activă” a efectelor deportării lui Djokovic.

Judecătorul James Allsop a intervenit pentru a face o observaţie care pare în sprijinul ministrului Imigraţiei. Avocaţii lui Djokovic s-au concentrat pe lipsa "dovezilor" cu privire la impactul prezenţei jucătorului în Australia.

Allsop spune că ministrul are dreptul să se bazeze pe bunul simţ. Aceasta este o lovitură mare pentru cazul lui Djokovic, susţine The Guardian. Avocaţii lui Djokovic au acceptat această declaraţie.

Wood a subliniat apoi "contradicţia” reprezentată de faptul că ministrul nu i-a cerut lui Djokovic părerea sa actuală cu privire la vaccinare, în ciuda faptului că oficialul a susţinut că a avut o "poziţie binecunoscută cu privire la vaccinare". Ministrul s-a bazat pe un material vechi al BBC, publicat înainte ca vaccinul anti-covid să fie disponibil, pentru a sugera că Djokovic era împotriva vaccinării. Wood spune ministrul s-a bazat pe acea ştire BBC fără context, inclusiv prin referire la comentariile lui Djokovic că nu era un expert.

Pledoaria avocatului liderului ATP s-a încheiat.

Stephen Lloyd, reprezentantul ministrului Imigraţiei, Alex Hawke, a preluat imediat părerea preşedintelui completului, James Allsop, spunând că ministrul are dreptul să se bazeze pe bunul simţ atunci când decide dacă anulează o viză, nu doar pe dovezi materiale prezentate ulterior unei instanţe.

Lloyd a spus că ministrul nu se bazează doar pe declaraţiile publice ale lui Djokovic de a-şi asuma o opoziţie faţă de vaccinare, ci şi pe acţiunile lui.

"Chiar înainte ca vaccinurile să fie disponibile, prima lui poziţie a fost să fie împotriva lor. Sigur, el a lăsat deschisă posibilitatea să se răzgândească. Dar, cu toate acestea, părerile sale exprimate public au fost că nu era în favoarea administrării vaccinurilor", a punctat el.

Lloyd a declarat că ministrul a citit articolul BBC pe care avocaţii lui Djokovic l-au folosit pentru a susţine lipsa dovezilor pentru anularea vizei. El a arătat un paragraf, potrivit căruia grupurile antivaccinare l-au tratat pe Djokovic ca pe un "erou sau ca pe o icoană", paragraf care a făcut parte din consideraţiile ministrului.

James Allsop i-a cerut reprezentantului ministrului să explice poziţia guvernului cu privire la riscurile pe care le prezintă deportarea lui Djokovic, în comparaţie cu cele rezultate din a i se permit să rămână în Australia.

"Cineva ar putea vedea o situaţie, clară pentru oricine cu bun simţ, că anularea vizei ar provoca discordie publică copleşitoare şi riscuri de transmitere prin adunări publice foarte mari", a remarcat judecătorul.

„Îngrijorarea este că Djokovic e o persoană influentă”

Stephen Lloyd a răspuns că ministrul este "evident" conştient de riscurile pe care le prezintă deportarea lui Djokovic, dar crede că prezenţa lui i-ar "încuraja pe alţii să-i imite poziţia, iar asta i-ar pune pe australieni în pericol".

"Îngrijorarea este că Djokovic e o persoană influentă, care este în multe privinţe un model de urmat, cu siguranţă pentru mulţi oameni, astfel încât prezenţa sa în Australia să le prezinte mai puternic şi mai actual australienilor părerile sale antivaccinare", a afirmat Lloyd.

"Solicitantul are un istoric recent de ignorare a măsurilor de siguranţă COVID. Chiar şi atunci când a fost infectat... a dat un interviu şi participat la o şedinţă foto, inclusiv şi-a scos masca. Ministrul a considerat că prezenţa sa în Australia ar putea încuraja oamenii să imite (n.r. - nerespectarea regulilor). Oamenii folosesc sportivi de nivel înalt pentru a promova idei şi cauze tot timpul. Legătura lui cu o cauză, indiferent dacă vrea sau nu, există încă, iar prezenţa lui în Australia a fost considerată ca fiind un risc copleşitor", a continuat el.

Cu privire la aceeaşi problemă, dacă guvernul a luat în considerare în mod corespunzător impactul deportării lui Djokovic, Lloyd a subliniat tulburările care au avut loc după prima decizie de a revoca anularea vizei lui Djokovic. Au existat proteste în Melbourne direct legate de această problemă. Ministrul era clar conştient de acele proteste. Aşa că ministrul, spune el, în mod clar a considerat că o altă decizie de anulare a vizei lui Djokovic şi deportarea lui ar crea alte tulburări.

Instanţa a amânat audierile până la ora locală 13.30 (04.30, ora României). Lloyd a declarat că mai are de făcut o oră de observaţii, aşa că audierea ar trebui să se încheie până la mijlocul după-amiezii.

ŞTIRE INIŢIALĂ - Djokovic a sosit în Australia la 5 ianuarie şi forţele de frontieră nu i-au permis intrarea în ţară timp de mai bine de opt ore, timp în care jucătorul a fost reţinut în aeroport.

La finalul audierii, ofiţerii poliţiei de frontieră au decis să-i anuleze lui Djokovic viza de intrare în ţară, pentru că nu este vaccinat şi astfel nu respectă regulile sanitare locale pentru cetăţenii care doresc să călătorească în Australia.

Tenismenul a fost plasat în izolare la un centru de imigranţi.

Novak Djokovic a făcut apel la decizia autorităţilor şi a primit câştig de cauză, la 10 ianuarie, din partea unui tribunal local din Melbourne. El a fost eliberat din centrul pentru imigranţi şi a început să se antreneze la Melbourne Park.

Ministrul australian al Imigraţiei, Alex Hawke, a anulat, vineri, a doua oară viza de intrare în ţară deţinută de liderul ATP, decizie de asemenea contestată de avocaţii lui Djokovic.