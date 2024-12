Destin tragic pentru un junior de la West Ham United. Tânărul de 15 ani, răpus de un cancer cerebral rar

El a suferit şapte intervenţii chirurgicale, o rundă de chimioterapie şi o rundă de radioterapie, dar i s-a spus că îngrijirea paliativă era singura opţiune. A fost creată o pagină de donaţii pentru a ajuta familia să strângă 100.000 de lire sterline pentru un tratament experimental în Franţa.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.

Rest in peace, brave Oscar.