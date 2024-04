Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat în timpul prânzului. „Am simțit imediat ceva metalic”

Incidentul s-a petrecut în Campolongo Maggiore, o localitate situată în apropierea orașului Veneția, conform Il Gazzettino.

Giacinto Franceschin se bucura de prima înghițitură din bucata de carne preparată pe grătar când a simțit o senzație metalică neașteptată între dinți. A scuipat bucata înapoi pe farfurie, descoperind cu uimire prezența unui obiect metalic ascuțit ieșind din aceasta.

La o inspecție mai atentă, a identificat obiectul ca fiind un ac de cateter, similar cu cele utilizate în proceduri veterinare pentru administrarea de tratamente intravenoase sau colectarea de mostre de la animale.

„Când am mușcat pentru prima dată, am simțit imediat ceva metalic. Am scuipat repede bucata și am văzut un lucru ciudat ieșind din ea. Nu a durat mult până am recunoscut că era capătul unui ac mare, gol pe dinăuntru. Este uimitor că l-am detectat atât de repede. Norocul meu că nu l-am înghițit!”, a relatat Franceschin.

Acul a rămas în corpul animalului în urma unei intervenții veterinare și, deși carnea a trecut prin diferite etape de procesare și inspecție, acest ac a rămas nesemnalat.

Carnea, provenind de la un animal tratat și procesat în Italia de o companie renumită din regiunea Emilia-Romagna, fusese cumpărată de Franceschin la prețul de 6,52 euro, conform bonului de cumpărături. Prețul afișat pentru carnea respectivă era de 17,90 euro pe kilogram.

Franceschin a ambalat carnea și acul și s-a întors la supermarket, având bonul de cumpărături la el.

Reprezentanții magazinului i-au cerut scuze pentru incident și, drept compensație, i-au oferit bărbatului mai multe porții de carne, în semn de apreciere.

