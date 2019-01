Descoperirea făcută la locul prăbușirii avionului în care se afla fotbalistul Emiliano Sala

Primele rămăşiţe ale avionului în care se aflau Emiliano Sala şi pilotul Dave Ibbotson au fost găsite pe o plajă din Surtainville, Franţa.

Sunt două perne despre care se presupune că provin din scaunele avionului prăbuşit. Ele au fost găsite încă de luni, a anunţat un oficial din Marea Britanie.

"În dimineaţa zilei de 28 ianuarie am fost informaţi de autorităţile franceze că o parte din pernă unui avion a fost găsită pe o plajă lângă Surainville, penisnsula Cotentin. O a doua pernă a fost găsită în aceeaşi zonă, mai târziu, în aceeaşi zi. Dintr-o examinare preliminară am ajuns la concluzia că aceste perne sunt din avionul dispărut. Acum desfăşurăm o căutare subacvatică în acea zonă pe o arie de patru mile", a anunţat reprezentantul Air Accident Investigation Branch.

Seat cushions believed to be from the plane carrying missing footballer Emiliano Sala have been found.

