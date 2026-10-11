Un grup de voluntari care adunau deșeuri de pe fundul lacului Pewaukee a găsit o canoe monoxilă intactă, realizată dintr-un singur trunchi de copac, care datează de aproximativ 1.000 de ani, scrie Daily Galaxy.

Scufundarea trebuia să fie o acțiune obișnuită de curățare. Voluntarii adunau gunoaiele de pe fundul lacului Pewaukee, situat la aproximativ 32 de kilometri vest de Milwaukee, când unul dintre ei a observat ceva neobișnuit. Tocmai se pregătea să revină la suprafață.

„Mi-a atras atenția. Nu prea sunt trunchiuri mari de copaci acolo jos, decât dacă este vorba despre un adăpost pentru pești sau ceva asemănător”, a declarat unul dintre voluntari pentru Wisconsin State Journal.

Numai că nu era un trunchi de copac. La o adâncime de aproximativ 4,6 metri se afla o canoe monoxilă intactă, realizată dintr-un singur trunchi de copac. Testele finalizate în august aveau să stabilească, în cele din urmă, că aceasta datează de aproximativ 1.000 de ani, ceea ce indică faptul că ar fi fost folosită pe lac cândva spre sfârșitul secolului al X-lea sau la începutul secolului al XI-lea.

Cea mai veche descoperire de acest fel

Pentru voluntarul care a făcut descoperirea, un locuitor din Beaver Dam, cu aproximativ zece ani de experiență în scufundări, canoea reprezenta o descoperire cu mult mai importantă decât orice obiect recuperat anterior dintr-un lac. Cele mai multe dintre obiectele găsite de el fuseseră sticle vechi, cu inscripții în relief.

„Am găsit o fosilă o dată, într-unul dintre celelalte lacuri (...), dar acesta este cel mai vechi obiect realizat de mâna omului pe care l-am descoperit vreodată”, a declarat el pentru Wisconsin Public Radio.

Acesta urmărea relatările despre canoele monoxile antice recuperate din lacul Mendota, din Madison. Astfel, a recunoscut forma neobișnuită a ambarcațiunii și a contactat Societatea Istorică din Wisconsin.

Cinci zile mai târziu, s-a întors sub apă împreună cu un arheolog maritim din cadrul societății, pentru a măsura canoea, a filma descoperirea și a preleva o mică mostră de lemn.

Cum arată canoea veche de un mileniu

Măsurătorile le-au oferit cercetătorilor o imagine mai clară asupra ambarcațiunii. Canoea are o lungime de 5,3 metri. În punctul cel mai lat, coca măsoară 55 de centimetri. Pereții au o grosime de aproximativ 6 centimetri, în timp ce fundul are aproape 12 centimetri grosime.

De-a lungul fundului ambarcațiunii, arheologul a observat urme care indicau folosirea focului. Au fost identificate și urme de răzuire, lăsate probabil de unelte din piatră sau de scoici. Acestea sugerează un proces de construcție care combina folosirea controlată a focului cu prelucrarea manuală, pentru a scobi și a modela trunchiul de copac.

„Din ceea ce ni s-a spus, multe dintre aceste ambarcațiuni erau realizate prin scobirea lemnului cu ajutorul focului. Tot ce pot spune este că a fost nevoie de foarte mult timp”, a declarat președintele națiunii Ho-Chunk, al cărei teritoriu include și lacul.

Proba de lemn a fost trimisă unui specialist de la Laboratorul pentru Produse Forestiere al Statelor Unite, din Madison. Acesta a identificat materialul drept stejar alb, aceeași specie de lemn folosită la fabricarea a patru canoe monoxile de vârstă similară, descoperite anterior în lacul Mendota.