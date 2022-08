Institutul pentru Studiul Războiului: Deruta persistă la Moscova după atacul asupra bazei aeriene din Crimeea

Cel puţin opt avioane de luptă ruse şi mai multe clădiri au fost distruse în urma atacului, apreciază joi Institutul pentru Studiul Războiului din SUA (ISW), citat de EFE.

#Russian officials remain confused about the August 9 attack on the #Saki Air Base in Russian-occupied #Crimea, over 225km behind Russian lines. Ukrainian officials framed the attack as the start of #Ukraine’s counteroffensive in the south.

New report: https://t.co/TOWyzm65t2 pic.twitter.com/zwOvRAWtUC