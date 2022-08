Agenți sub acoperire în taxiurile de pe litoral. Viceprimarul Ionuț Rusu declară război „piraților”

Taximetriștii de pe litoral care jecmănesc clienții cu prețuri piperate, ori n-au licențe, vor fi o amintire, promite viceprimarul Constanței, care le-a pregătit o surpriză „piraților”: agenți sub acoperire.

Viceprimarul Ionuț Rusu a explicat pentru cotidianul „Replica” că se adună zilnic la primărie cel puțin 10 plângeri la adresa taximetriștilor, cărora le va pregăti surprize, pentru ca acuzațiile formulate de clienți împotriva lor să fie dovedite: echipe de control incognito de la primărie!

„Suntem foarte atenți la genul acesta de comportament. Nu există o zi în care să nu primim cel puțin 10 reclamații, astfel vă îndemn să veniți către noi și să semnalați problemele. Se vor face controale, vor fi agenți sub acoperire și în momentul în care aceste lucruri se vor adeveri, aceste licențe vor fi retrase. Există un regulament în picioare, care este foarte strict, iar o parte dintre taximetriști nu-l iau în calcul și pare că își bat joc de el. Să nu uităm că serviciul de taxi este un serviciu public, în interesul cetățenilor. Aerul condiționat este obligatoriu când îți iei o licență. Suntem disponibili pentru cetățeni și îi îndemn să ne transmită sesizările și avem toleranță zero față de genul acesta de comportament. Am pe cineva în audiență care vrea să vadă de ce i s-a ridicat licența. Voi avea din ce în ce mai multe audiențe pe genul acesta de probleme”, a explicat Ionuț Rusu.

Însă funcționarii primăriei nu se pot atinge de serviciile de ride-sharing, a explicat viceprimarul Ionuț Rusu: „Acolo este o problemă legislativă unde noi nu putem să avem genul acesta de control”.

