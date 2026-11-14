Captura a fost realizată în cadrul anchetei care îl vizează pe Mikloș Șesztak, un fost ministru în guvernul condus de fostul premier Viktor Orban.

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor din Ungaria a anunțat că a descoperit ... "cantități mari de bani ascunși în păduri, în clădiri agricole, depozite și într-o proprietate rezidențială, precum și depozitate într-un seif de mare valoare, aflat într-o loc secret", potrivit comunicatului oficial.

Au fost recuperați peste 5 miliarde de forinți, aproximativ 2,65 milioane de euro și 1,25 milioane de dolari, în numerar, valoarea totală fiind estimată la aproximativ 20 de milioane de dolari.

Banii au fost descoperiți în urma unor percheziții desfășurate timp de două zile la Budapesta și în trei comitate din Ungaria.

Sechestrul face parte dintr-un dosar penal care îl vizează pe fostul ministru al Dezvoltării Naționale, Miklóș Șeszták, care a ocupat această funcție în timpul guvernării lui Viktor Orbán, între 2014 și 2018.

Șeszták este acuzat de luare de mită într-un dosar ce implică compania de transport de stat din Ungaria. Acesta este suspectat că ar fi primit mită și comisioane ilegale în valoare de peste 37,2 milioane de dolari.

"În momentul predării banilor, 12 angajați ai Trezoreriei Statului au petrecut opt ore numărându-i, folosind cinci aparate de numărat bancnote" - a scris pe rețelele sociale premierul Peter Magyar.

Și a punctat: "Începând de astăzi, Viktor Orbán este dovedit a fi un șef al mafiei. Un șef al mafiei înlăturat de la putere. Iar Fidesz este o organizație criminală."

Pe de altă parte și fratele mai mic al fostului premier, Aron Orban, este arestat în cadrul unei anchete pentru trafic de migranți.