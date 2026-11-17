Publicația Index scrie că sute de localități mici ar putea fi comasate, iar unele județe ar putea dispărea în urma reorganizării. Potrivit Annei Horváth, vicepreședinta executivă a UDMR responsabilă de administrația locală, chiar și aplicarea unui prag de 1.500 de locuitori ar afecta 429 de localități, dintre care 53 au populație maghiară. În 30 dintre acestea, primarii sunt etnici maghiari.

UDMR avertizează că modificările ar putea afecta reprezentarea politică a comunității, autonomia administrațiilor locale și drepturile lingvistice. Formațiunea nu se opune reformei administrative în sine, ci comasărilor impuse de la nivel central. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că orice schimbare trebuie decisă prin referendum în fiecare localitate afectată.

Planurile discutate în PSD vizează și comasarea județelor. O hartă apărută în spațiul public arată că Harghita ar putea fi unită cu Mureș, Covasna cu Brașov, Satu Mare cu Bihor, iar Arad cu Timiș. Anna Horváth a precizat însă că originea hărții nu este cunoscută și că aceasta nu poate fi considerată un proiect oficial al Guvernului.

Pentru UDMR, o linie roșie ar fi orice reorganizare care ar transforma comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc într-o minoritate la nivelul județelor rezultate sau care ar reduce ponderea acesteia în reprezentarea politică.

Reforma a stârnit reacții și în rândul politicienilor români, notează publicația cate să exemplul primarului orașului Cavnic, din Maramureș, a amenințat cu organizarea unui referendum privind separarea de România, dacă localitatea își pierde statutul de oraș sau județul este comasat cu o altă unitate administrativă.

Grupul de lucru al PSD ar urma să definitiveze propunerea de reformă până la sfârșitul lunii martie 2027.