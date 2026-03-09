Trei state membre G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie Financial Times, preluat de Reuters și News.ro, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran.

Informaţia vine în contextul în care preţurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2022, pe fondul reducerii aprovizionării de către unii producători majori şi al temerilor legate de perturbări prelungite ale transportului maritim, care au cuprins piaţa din cauza extinderii războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Țiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters.

În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.

Aurul a scăzut cu peste 2%, pe fondul aprecierii dolarului, care a afectat preţul lingourilor exprimate în dolari, în timp ce costurile mai mari ale energiei au alimentat temerile legate de inflaţie şi au diminuat şi mai mult perspectivele unei reduceri a ratelor dobânzilor pe termen scurt.

Dolarul s-a menţinut aproape de maximul de trei luni atins săptămâna trecută, ceea ce a făcut ca lingourile să fie mai scumpe pentru deţinătorii de alte monede.

Aluminiul a atins cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, pe fondul intensificării temerilor legate de aprovizionare din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Aluminiul de referinţă pe trei luni la Bursa de Metale din Londra a atins cel mai ridicat nivel din martie 2022, la 3.544 dolari pe tonă.