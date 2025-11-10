De la cel mai înalt ofițer ucrainean, la cel mai mare trădător. Cine e generalul care își bombardează acum propriul popor

Numele său nu e rostit des de trupele ucrainene, dar toți îl cunosc: locotenent-generalul Sergei Storozhenko, cel mai înalt ofițer ucrainean care a trecut de partea inamicului.

Storozhenko a crescut într-un sat la doar două ore de orașul asupra căruia acum conduce asaltul. Misiunea sa: recucerirea acestui punct strategic de pe frontul de nord-est, care este atacat de doi ani. Kupiansk a fost ocupat în primele luni ale războiului și eliberat în septembrie 2022, iar Ucraina încearcă cu disperare să împiedice căderea lui pentru a doua oară.

Miza Kupianskului

Dacă orașul ar fi capturat, acesta ar deveni poarta Rusiei către regiunea mai largă, amenințând liniile de aprovizionare și oferind armatei lui Putin acces spre Kharkiv, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei. Peste 13.000 de soldați ruși au fost uciși în încercarea de a prelua orașul, fără ca invazia să aibă un succes major, potrivit analiștilor, scrie The Telegraph.

Kupiansk arată acum ca o lecție despre ce poate face Moscova împotriva orașelor de pe linia frontului care refuză să cadă. Conform hărților de informații deschise, trupele ruse ocupă nordul orașului, în timp ce Ucraina controlează estul și sudul, iar un număr necunoscut de soldați ruși se află chiar în centrul orașului. Luptele se dau stradă cu stradă și casă cu casă, sub amenințarea constantă a dronelor.

Tactici extreme și pierderi uriașe

Pentru a ocoli apărarea ucraineană, rușii trimit grupuri mici de sabotaj și recunoaștere, uneori doar doi sau trei oameni, deseori deghizați în civili sau în uniformă ucraineană – fapte considerate crime de război. Majoritatea infiltratorilor sunt însă uciși înainte de a-și îndeplini obiectivele.

În septembrie, trupele ruse au folosit un sistem de conducte sub râul Oskil, barieră naturală a orașului, pentru a pătrunde în suburbii, fiind a treia tentativă de acest tip după Avdiivka și Kursk. Trupele ucrainene au reușit să distrugă conductele și să captureze zeci de soldați, dar unii au reușit să pătrundă în oraș.

Storozhenko a trecut de partea inimamicilor după anexarea Crimeei

Storozhenko, cunoscut printre ofițerii săi ca „Paznicul”, a fost anterior comandantul celei mai mari unități ucrainene din Crimeea și a trecut de partea Rusiei după anexarea peninsulei în 2014, încurajând sute de subordonați să facă același lucru. Decorat pentru „Recucerirea Crimeei”, el a condus ulterior Brigada 126 de Apărare Costieră, a fost implicat în planificarea invaziei în Ucraina și a suferit o înfrângere majoră la Izium în 2022. În 2023, Putin l-a promovat la locotenent-general și i-a încredințat comanda Armatei a 6-a în ofensiva asupra Kupianskului.

Majorul Victor Tregubov, purtător de cuvânt al Grupului de Forțe Unite al Ucrainei, a declarat: „Kupiansk știe cu cine se luptă. Ce era șocant acum 10 ani, acum este veche știre. Toți trădătorii vor fi trași la răspundere.”

Crime împotriva civililor

Pe măsură ce Rusia devine disperată să captureze orașul, apar tot mai multe rapoarte despre crime de război. În octombrie, serviciile ucrainene au interceptat apeluri ale unor comandanți ruși discutând despre împușcarea civiliilor și transportarea cadavrelor. Comandamentul ucrainean a reacționat: „Strategia lor nu este de a ‘elibera’, ci de a ucide, tortura și intimida populația civilă.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este în desfășurare o operațiune pentru eliminarea a până la 60 de soldați ruși aflați în oraș, în timp ce Rusia neagă, susținând că unitățile ucrainene ar fi încercuite.

Kupiansk, comparativ cu Pokrovsk, nu pare să cadă imediat. Analistul militar Ivan Stupak estimează că orașul poate rezista până în decembrie sau ianuarie, în funcție de aprovizionarea ambelor tabere. Iarna ar putea favoriza apărarea ucraineană, reducând locurile de ascundere pentru ruși.

Kupiansk rămâne un simbol al rezistenței ucrainene, dar tensiunea și distrugerile continuă să amenințe viețile civililor și să testeze limitele armatei apărării.

