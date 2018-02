De ce și-a trimis Elon Musk mașina Tesla în spațiu: ”Poate să fie descoperită de extratereștri”

Racheta Falcon Heavy, cu o putere de tracţiune de 2.500 de tone, echivalentul a 18 aeronave Boeing 747 la acceleraţie maximă, a fost lansată de pe platforma spaţială Kennedy, din Cape Canaveral, Florida la ora 22:45, ora României, cu o întârziere de peste 2 ore, din cauza vântului puternic.

Elon Musk: ”Încă fac eforturi să absorb tot ce s-a întâmplat, pentru că mi se pare un vis. Mă bântuia imaginea unei explozii gigantice pe rampa de lansare, cu o roată luând-o la vale şi logo-ul Tesla aterizând naiba ştie unde. Din fericire, nu aşa au stat lucrurile.”

La prima sa misiune, Falcon Heavy - care poate transporta o încărcătură de până la 140 de tone, dublu faţă de cel mai bun competitor al său, a avut la bord doar o maşină sport Tesla, de culoare roşie.

Phil Larson, inginer, Universitatea Boulder Colorado: ”Elon Musk s-a distrat şi a pus la bordul rachetei prima lui maşină Tesla sport, pe care a trimis-o într-o călătorie pe orbita lui Marte."

Pe scaunul şoferului a fost pus un manechin îmbrăcat în astronaut, iar din boxe a răsunat hitul lui David Bowie, Space Oddity. Din imaginile cu interiorul rachetei postate de Musk, se poate vedea cum pe bordul maşinii scrie "Don't Panic!/Nu intra în panică", o replică din cartea lui Douglas Adams "Ghidul autostopistului galactic".

Musk a admis că mașina și manechinul vor călători dincolo de orbita lui Marte în sistemul solar în urma unei erori.

Întrebat anul trecut de ce vrea să renunțe la o mașină de 100.000 de $, Musk a răspuns: ”Iubesc ideea unei mașini care plutește la nesfârșit în spațiu și care poate să fie descoperită de extratereștri peste milioane de ani în viitor”, relatează CNN.

Oamenii de știință susțin că mașina va fi distrusă treptat de radiații, unele componente din plastic și piele se vor dezintegra în următorul an, asta dacă între timp autovehiculul nu se ciocnește cu un meteorit sau alte resturi spațiale.

La 2 minute după lansare, propulsoarele s-au desprins de rezervorul principal al rachetei şi au revenit la Cape Canaveral, perfect sincronizate. Al treilea era programat să aterizeze pe o barjă situată în Oceanul Atlantic, însă a ratat.

Elon Musk: ”În mod evident, propulsorul central nu a aterizat pe barjă. Din câte se pare, a lovit apa cu 300 de mile pe oră, motoarele au fost pulverizate. Dacă facem rost de imagini, acestea se anunţă a fi palpitante, asta dacă nu a explodat şi camera video”

