Mesajul lui Donald Trump după lansarea SpaceX. Elon Musk: Ne așteaptă un viitor palpitant

Președintele Donald Trump i-a felicitat pe Elon Musk și SpaceX pentru lansarea cu succes a celei mai puternice rachete din lume.

”Felicitări pentru Elon Musk și SpaceX pentru succesul lansării #FalconHeavy. Această realizare, împreună cu partenerii internaționali și comerciali NASA, continuă să arate ingeniozitatea americană la superlativ” a scris Donald Trump pe Twitter.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018

”Îți mulțumesc din partea SpaceX. Ne așteaptă un viitor palpitant” i-a răspuns Musk.

Cea mai puternică rachetă din lume, Falcon Heavy, produsă de SpaceX, s-a înălţat marţi în spaţiu de pe aceeaşi rampă de lansare din Florida de unde au început misiunile spre Lună, evenimentul reprezentând un pas important pentru compania privată de rachete deţinută de antreprenorul miliardar Elon Musk, relatează Reuters.

Racheta fără echipaj uman, dar având la bord o maşină electrică Tesla Roadster de pe linia de asamblare a companiei de autovehicule electrice a lui Musk s-a înălţat de pe platforma de lansare într-un nor de aburi şi gaze rezultate în urma arderii combustibilului, la ora locală 15.45 (20.45 GMT).

Lansarea de la Centrul spaţial Kennedy din Cape Canaveral a fost însoţită de uralele a angajaţilor SpaceX aflaţi în sediul companiei din Hawthorne, California, care au urmărit evenimentul transmis în direct. De asemenea, cel puţin 2.000 de spectatori strânşi pe un teren din apropierea Cocoa Beach, aflată la 8 kilometri de centrul spaţial, au aplaudat lansarea.

La trei minute de la lansare, propulsoarele Falcon Heavy s-au separat de racheta principală în cadrul unuia dintre momentele cruciale ale misiunii Falcon Heavy. Propulsoarele reutilizabile dezvoltate de compania privată pentru ca zborurile spaţiale să fie mai accesibile s-au întors pe Pământ, aterizând simultan pe rampele de la baza aeriană Cape Canaveral, la circa opt minute după lansare.

Treapta propulsoare centrală, despre care SpaceX a preconizat că are puţine şanse să fie salvată, a ajuns în Oceanul Atlantic cu o viteză de circa 483 kilometri pe oră, împroşcând apă pe puntea barjei-dronă amplasate în vederea acestei aterizări, a informat Musk în cadrul unei conferinţe de presă organizată după eveniment.

Live Views of Starman https://t.co/G335kvVsta — SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018

''Mi-am imaginat o explozie gigantică pe rampă, cu roţile sărind pe drum şi logo-ul aterizând undeva cu zgomot. Dar, din fericire, nu s-a întâmplat aşa ceva'', a spus el. ''Lucrurile nebuneşti devin realitate'', a adăugat antreprenorul.

Musk declarase în luna decembrie într-un mesaj publicat pe Twitter că două dintre propulsoare se vor întoarce la bază ''făcând acrobaţii sincron'', iar al treilea va ateriza pe o barjă situată în Oceanul Atlantic.

Falcon Heavy a fost înălţată din acelaşi loc utilizat de NASA pentru lansarea uriaşelor rachete Saturn 5 utilizate în cadrul misiunilor Apollo către Lună, în urmă cu peste 40 de ani, notează sursa citată. SpaceX a anunţat că în următorii ani intenţionează să trimită misiuni pe Marte.

Lansarea încununată de succes a reprezentat un pas important pentru compania privată Space Exploration Technologies, care ar putea obţine un nou avantaj în competiţia cu puţinii rivali care concurează pentru contracte rentabile cu NASA, companii producătoare de sateliţi şi armata Statelor Unite.

''Cursele spaţiale sunt interesante'', a declarat Musk făcând aluzie la competiţia existentă pe această piaţă.

Falcon Heavy este proiectată să amplaseze pe orbita joasă standard a Pământului, la un cost de 90 de milioane de dolari pe lansare, o încărcătură de până la 70 de tone, de două ori mai mult decât capacitatea de ridicare a celei mai mari rachete existente în flota spaţială americană - Delta 4 Heavy, a rivalei United Launch Alliance (ULA), un parteneriat între Lockheed Martin Corp şi Boeing Co - la un cost cu circa un sfert mai mic.

Zborul demonstrativ a făcut ca Falcon Heavy să intre în istoria misiunilor spaţiale fiind cea mai puternică rachetă operaţională din lume, cu o capacitate de încărcare mai mare decât a oricărui vehicul spaţial care a zburat după Saturn 5 a NASA, retrasă în 1973, sau după Energia, din epoca sovietică, a cărei ultimă misiune s-a încheiat în 1988.

În timpul înălţării Falcon Heavy, au putut fi urmărite imagini transmise în direct din maşina Telsa Roadster, ataşată de o porţiune a rachetei, având în scaunul şoferului un manechin îmbrăcat în costum de astronaut.

Starman heads into deep space in a red Tesla Roadster convertible, now the fastest car in human history. pic.twitter.com/iHuTIyPdPM — Michael Okuda (@MikeOkuda) February 6, 2018

Compania a declarat că Falcon Heavy îşi va înscrie încărcătura - bolidul Tesla Roadster - pe o traiectorie eliptică ce se va afla la un moment la aceeaşi distanţă faţă de Soare ca şi Marte.

Musk a glumit spunând că maşina ''ar putea fi descoperită de o viitoare rasă extraterestră''. De asemenea, el a adăugat că vestimentaţia purtată de manechin este un costum spaţial veritabil.

Abia peste câteva zile se va şti cu certitudine dacă maşina a ajuns pe traiectoria stabilită, a anunţat SpaceX. Bolidul, care transportă o placă pe care sunt inscripţionate numele a peste 6.000 de angajaţi ai companiei, ar putea călători în spaţiul îndepărtat miliarde de ani, după cum a declarat Musk.

SpaceX anunţase anterior că intenţionează să utilizeze Falcon Heavy pentru două zboruri turistice contra cost în jurul Lunii. Însă, antreprenorul a declarat luni că este mai înclinat să rezerve acea misiune pentru un sistem de lansare şi mai puternic realizat de SpaceX, Big Falcon Rocket (BFR) - rachetă a cărei construcţie decurge mai rapid decât era aşteptat, după spusele lui Musk.

