De ce a deturnat regimul din Belarus un avion de pasageri. "Nimeni nu mai are garanţia unui zbor sigur"

Niciun român nu se afla în avionul care a fost deturnat în Belarus, și silit să aterizeze la Minsk - a anunțat Ministerul Afacerilor Externe - în ciuda informaţiilor iniţiale.

Mai multe guverne, dar și reprezentanții NATO, s-au arătat îngrijorați de gestul autorităților de la Minsk, care au forţat avionul să aterizeze, pentru a putea să-l aresteze pe un jurnalist belarus, opozant al regimului, care se afla la bordul aparatului.

În cele din urmă, avionul și-a reluat zborul și a ajuns la destinaţie, în Lituania.

Deturnarea avionului a avut loc în jurul orei 14:45, ora locală din Belarus, atunci când o cursă Ryanair, care făcea legătura între Atena și Vilnius a fost forțată să aterizeze pe aeroportul din Minsk.

Asta după ce cineva ar fi anunţat prezenţa unei bombe la bordul avionului, motiv pentru care autorităţile din Belarus au ridicat un avion de vânătoare, un MIG 29, care a forţat această cursă civilă să aterizeze la Minsk.

După mai multe ore de așteptare și presiuni făcute de lideri ai Uniunii Europene, avionul și-a reluat zborul și a aterizat în siguranță în Lituania, la Vilnius.

Scopul operaţiunii a fost ca autorităţile de la Minsk să poată aresta un anumit pasager.



Miza acestei deturnări, aşa cum o califică toată lumea, era de fapt ca autorităţile din Belarus să reuşească să pună mâna pe Roman Protesevici, un activist şi jurnalist de 26 de ani din Belarus, pe care atât guvernul şi regimul lui Lukașenko, dar mai ales serviciile de securitate, îl căutau pentru a-l aresta, asta după ce a relatat despre protestele împotriva regimului lui Lukașenko, fiind acuzat de instigare la ură rasială şi de instigare a populaţiei la proteste, şi ajungându-se la acuzaţii de terorism, motiv pentru care există mai multe voci care afirmă că tânărul jurnalist şi activist risca să fie executat.

„Prima dată l-au scos pe jurnalist din avion, apoi au debarcat ceilalți pasageri. Am fost cu toții verificați și am așteptat în linie.”

„Suntem foarte obosiți. Am stat 8 ore acolo. Nu am primit nici o informație despre ce s-a întâmplat, ci doar ce am aflat de pe internet. Am stat acolo, fără vreo altă informație” au relatat pasagerii.

Incidentul a fost criticat vehement de cancelariile europene, de reprezentanți NATO, dar și de activiști care luptă pentru drepturile omului.

Adina Vălean - comisar european al Transporturilor: „Este inacceptabil ca în condiţii de pace să ai o astfel de experienţă de la un vecin, în spaţiul aerian. Lucrurile nu pot rămâne aşa. Uniunea Europeană va da o recomandare de ocolire a spaţiului aerian Belarus. Este un semnal foarte puternic că nu avem încredere că această ţara poate asigura siguranţa zborurilor care survolează teritoriul lor.”

Și lidera opoziţiei din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, care este refugiată în Lituania, a criticat cazul jurnalistului arestat.

Sviatlana Tsikhanouskaya, liderul opoziției din Belarus: „De acum încolo, nici o persoană care călătorește deasupra Belarusului, nu are garanția unui zbor sigur. Pentru că președintele Lukashenko a creat, de unul singur, un scandal internațional și a folosit aviația militară, împotriva cetățenilor pașnici europeni și cei ai Belarusului, cu scopul de a pedepsi o singură persoană.”

Din fericire, nici un alt pasager, dintre cei peste 170 care se aflau la bord, nu a avut de suferit. Ambasadorul Belarusului la București a fost chemat astăzi pentru discuţii cu ministrul Bogdan Aurescu, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.