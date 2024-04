Cutremur în Taiwan. Momentul în care mai multe infirmiere care se agaţă de incubatoare pentru a salva bebeluşii

Imediat ce au început trepidaţiile, trei asistente medicale curajoase s-au grăbit să le vină în ajutor, punând salvarea copiilor mai presus de propriul instinct de conservare. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi de la maternitatea Listen Care din Zhubei, comitatul Hsinchu, au surprins momentul şi au devenit virale pe reţelele sociale, scrie News.ro.

Taiwan Earthquake: In any field, what sets apart the extraordinary from the ordinary is the unwavering dedication, hardwork, and commitment. This truth is exemplified by the incredible nurses at a Taiwan Hospital who went above and beyond to safeguard vulnerable babies during the… pic.twitter.com/6yR8r1DlRC