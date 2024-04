Cele 18 persoane date dispărute în urma cutremurului din Taiwan, în continuare de negăsit. Zeci de replici au zguduit zona

Cutremurul produs miercuri în comitatul puţin populat Hualien din estul Taiwanului a provocat moartea a zece persoane, lăsând sute de oameni izolaţi într-un parc naţional după ce bolovani s-au rostogolit de pe munţi, blocând drumurile, relatează News.ro, care citează Reuters.

Departamentul de pompieri din Taiwan a arătat că numărul persoanelor încă date dispărute este de 18, inclusiv patru cetăţeni străini, despre care s-a anunţat anterior că sunt de naţionalitate indiană, canadiană şi australiană şi a căror localizare este necunoscută.

Alte şase persoane sunt date dispărute pe o potecă de drumeţie şi o echipă de salvare formată din 45 de persoane încearcă să ajungă la ele, a adăugat sursa citată.

Salvatorii au confirmat că aproximativ 400 de persoane izolate la un hotel de lux din Parcul Naţional Defileul Taroko sunt în siguranţă, fiind aduse provizii cu elicopterele şi preluaţi cei răniţi.

”Evaluăm şansele de ploaie astăzi, astfel încât colegii noştri de la căutare-salvare să aibă echipament de ploaie. Totuşi, ploaia creşte riscul căderilor de pietre şi al alunecărilor de teren, care sunt în prezent principalele provocări cu care ne confruntăm”, a declarat Su Yu-ming, căpitanul echipei de căutare-salvare din oraşul Kaohsiung.

”Aceşti factori sunt imprevizibili, ceea ce îndeamnă că nu putem confirma la acest moment numărul de zile necesare pentru operaţiunile de căutare şi salvare”, a arătat el.

Un grup de 50 de muncitori care se aflau pe drum spre hotel şi care erau blocaţi pe şosea sunt acum în siguranţă, în mare parte.

”Sunt norocos că am supravieţuit acestui dezastru. Am fost îngroziţi, în special când s-a produs primul cutremur, am crezut că s-a terminat, gata, gata, pentru că a fost un cutremur, nu?”, a spus David Chen, în vârstă de 63 de ani, manager de securitate la hotel, după ce a fost salvat, joi.

”În timp ce noi plecam, încă mai cădeau pietre. A trebuit să ne strecurăm prin spaţiile dintre pietrele care cădeau, cu echipa de căutare-salvare în frunte”, a adăugat el.

Mama lui Chen, în vârstă de 85 de ani, şi-a arătat uşurarea cu lacrimi când s-au regăsit. Pentru o vreme, familia nu a ştiut dacă Chen a supravieţuit dezastrului.

”M-am bucurat să îl văd. Am fost fericită când s-a întors. Nu am dormit deloc azi-noapte şi nu am putut mânca nimic”, a declarat mama sa, Chen Lan-chih.

Aproximativ 50 de replici au zguduit Hualien peste noapte, unele fiind simţite în capitala Taipei.

Cutremurul a avut loc în ziua de dinainte ca în Taiwan să înceapă o sărbătoare de o săptămână pentru tradiţionalul festival al măturării mormintelor, când locuitorii din Taiwan se duc acasă pentru a se ocupa de mormintele strămoşilor. Mulţi alţii se duc în zone turistice, precum Hualien, o destinaţie populară datorită frumuseţii sale aspre.

Însă cutremurul a reprezentat o lovitură puternică Hualien, rezervările fiind anulate, au declarat unii patroni.

”Cred că este un dezastru pentru noi, pentru că indiferent că este un hotel, un hotel ieftin, restaurant, turism, totul depinde de asta, de turism”, a declarat proprietarul unui hotel ieftin, Aga Syu.

”Sunt îngrijorat doar cu privire la oaspeţi, ca ei să aibă o şedere plăcută aici. Sper că asta nu le va strica imaginea despre Hualien”, a arătat acesta.

Taiwanul se află în apropierea îmbinării a două plăci tectonice şi este predisupus la cutremure.

Peste 100 de oameni au murit într-un cutremur produs în sudul Taiwanului în 2016, iar un seism cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

