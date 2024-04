Cutremurul devastator din Taiwan, surprins în imagini spectaculoase și terifiante. Cum a fost evitată o catastrofă majoră

Până acum, autorițătile au confirmat nouă morți și peste 900 de răniți, în condițiile în care au fost avariate zeci de clădiri, iar unele au rămas înclinate la 45 de grade. Reglementările stricte privind construcțiile și o bună pregătire pentru dezastre au împiedicat o catastrofă majoră.

Atenție, urmeză scene care vă pot afecta emoțional.

Seismul de 7,4 pe Richter s-a produs la ora locală 8 fără două minute, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri, în largul coastelor de est ale Taiwanului. Cei mai mulți taiwanezi erau în drum spre serviciu ori școală.

Aflată în vacanță în Taiwan, producătoarea TV Dana Mladin a tras o sperietură groaznică. Dormea în camera ei de la etajul 32 al unui hotel din Tainan, în sud-vestul insulei, când s-a mișcat pământul.

Dana Mladin: „A fost oribil! Pentru mine a fost oribil pentru că așa cum am mai spus, nu-s deloc fan de cutremure și m-am trezit instant, eu cred că instant m-am trezit pentru că se mișcau toate, noroc că în cameră nu-s obiecte din astea care să atârne cum suntem noi obișnuiți, cu lustra din cameră să te uiți repede la ea să vezi cum se mișcă. Dar scârțâiau toate, mobilierul scârțâia tot și se bălăngănea camera cu mine. Și a durat foarte mult, așteptam să se termine, dar nu se mai termina”.

Taiwanezii, obișnuiți cu seismele

Sesismul a durat 30 de secunde, iar imaginile surprinse sunt deopotrivă spectaculoase și terifiante.

Frapează calmul oamenilor deși de sub picioarele multora a fugit asfaltul.

Dana Mladin: „Am căutat grinda, să văd unde este grinda, că eu știam de când eram mică, ne învățau ai noștri să ne ducem sub grindă și nu prea arăta nimic a grindă și țin minte că am bătut într-un perete și mi s-a părut că zic 'aoleu, ăsta sună a gol, nu-i bine aici'. Și după aia, când am prins un pic de curaj, m-am dus la ușă, și am vrut să văd ce se întâmplă pe hol și nu era nimeni, adică eram singura nebună care ieșisem din cameră”.

Faptul că taiwanezii nu se lasă copleșiți de panică se datorează autodisciplinei cultivate prin educație. În plus, sunt obișnuiți cu seismele.

Deși zgâlțâită din toate puterile, o jurnalistă și-a continuat neabătută relatarea.

Nu la fel de sobre și de calme sunt totuși animalele de companie, care o zbughesc prin casă în toate direcțiile confuze și speriate.

Din cauza undei de șoc, apa dintr-o piscină amplasată pe un bloc turn s-a revarsat în valuri peste fațadă.

Câteva persoane au murit pe un traseu de drumeție, iar altele în mașini, din cauza unor pietroaie desprinse de pe versanți.

Taiwanul, situat în Inelul de Foc al Pacificului

Atât victimele, cat și distrugerile au fost raportate în districtul Hualien, situat cel mai aproape de epicentru.

Imaginile venite de acolo arată clădiri prăbușite sau puternic inclinate, chiar și în unghi de 45 de grade.

Autoritățile au mobilizat armata pentru a participa la operațiunile de evacuare a locatarilor blocați în clădirile șubrezite. Totuși, mulți dintre ei au fost salvați de vecini sau de trecători.

Hualien este un port cu aproape 100.000 de locuitori, situat la poalele unui lanț de munți și defileuri. De altfel, cateva zeci de persoane au ramas blocate în trei tuneluri montane din regiune.

Autoritățile din Taiwan, Japonia și Filipine au emis chiar o alertă de tsunami, pe care au ridicat-o însă după scurt timp.

Cutremurul a fost resimțit și în China continentală. În mai multe orașe din regiunea Fujian, copiii din școli și grădinițe au fost evacuați către locuri mai sigure.

Shigeki Aoki, coordonator principal pentru reducerea riscului de dezastre provocate de cutremure și tsunami, Agenția Meteorologică Japoneză: „Riscul producerii unor cutremure similare după unul major sunt de 10-20%, așa că fiți atenți la seisme pentru încă o săptămână. Mai ales în zilele imediat următoare, e foarte probabil să avem încă un cutremur mare. Dacă se va produce unul în ocean, va trebui să fim atenți la tsunami”.

La fel ca Japonia, Taiwanul este lovit frecvent de cutremure, fiind situat în Inelul de Foc al Pacificului, o zonă întinsă sub forma unei potcoave de 40.000 de kilometri din Asia, până pe coasta de Vest a celor două Americi.

Aici se află peste 60% dintre vulcanii activi ai lumii și tot aici se produc cele mai multe cutremure fiind locul unde se ciocnesc mai multe plăci tectonice. Cel mai recent seism este și cel mai puternic din ultimii 25 de ani.

Un altul cu magnitudinea 7,6 a ucis peste 2.400 de persoane și a rănit peste 100.000 în septembrie 1999. Și distrugerile de atunci au fost colosale. Mii de clădiri s-au năruit.

