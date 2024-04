Imagini înspăimântătoare ale cutremurului din Taiwan, cu blocuri, poduri și șosele zgâlțâite de seism. Mărturia unei românce

Bilanțul de până acum indică 9 morți - majoritatea loviți de pietre desprinse de pe versanți - și peste 1.000 de răniți.

Echipele de salvatori încearcă să ajungă la aproape 130 de oameni blocați pe șosele sau în exploatații miniere, din cauza celor 24 de alunecări de teren provocate de seism.

Cutremurul a distrus 35 de poduri, tuneluri și căi rutiere și a avariat sau a pus la pământ cel puțin 100 de clădiri.

Reglementările stricte privind construcțiile și o bună pregătire pentru dezastre au împiedicat totuși o catastrofă majoră.

Atenție, urmeză scene care vă pot afecta emoțional.

O cameră de la bordul unei mașini a surprins seismul și cum, în doar câteva secunde, bolovani uriași se desprind de pe un versant și pică pe șosea.

Cu o stăpânire de sine incredibilă, persoana de la volanul mașinii a dat înapoi fără să scoată un sunet. Pe fundal continuă să se audă muzica, în timp ce bucățile de rocă ating un vehicul și trec razant pe lângă alte autoturisme.

Producătoarea TV Dana Mladin: ”A fost oribil!”

Cutremurul cu magnitudine de 7,4 a lovit la 18 km de orașul port Hualien, din estul Taiwanului, dar a fost resimțit până în capitala Taipei, la peste 100 de km distanță. Cei care se aflau la etajele superioare ale clădirilor înalte au simțit din plin cutremurul. Construcțiile s-au clătinat puternic, dar cele mai multe au rămas în picioare.

Un imobil cu mai multe etaje din Hualien a ajuns într-o poziție precară, înclinat la 45 de grade, după ce primul nivel a cedat.

Cei care se aflau la parter au reușit să scape teferi. În primele ore, mai mulți locatari au fost scoși în viață. Dar, la 12 ore de la seism, echipele de intervenții au recuperat și cadavrul unei bătrâne.

Aflată în vacanță în Taiwan, producătoarea TV Dana Mladin a tras o sperietură groaznică. Dormea în camera ei de la etajul 32 al unui hotel din Tainan, în sud-vestul insulei, când s-a mișcat pământul.

Dana Mladin: ”A fost oribil! Pentru mine a fost oribil, pentru că așa cum am mai spus, nu-s deloc fan de cutremure și m-am trezit instant, eu cred că instant m-am trezit pentru că se mișcau toate, noroc că în cameră nu-s obiecte din astea care să atârne cum suntem noi obișnuiți cu lustra din cameră să te uiți repede la ea să vezi cum se mișcă. Dar scârțâiau toate, mobilierul scârțâia tot și se bălăngănea camera cu mine. Si a durat foarte mult, așteptam să se termine, dar nu se mai termina”.

Seismul a durat 30 de secunde, iar imaginile surprinse sunt deopotrivă spectaculoase și terifiante. Frapează calmul oamenilor, deși de sub picioarele multora a fugit asfaltul.

Dana Mladin: ”Am căutat grinda, să văd unde este grinda că eu știam de când eram mică, ne învățau ai noștri să ne ducem sub grindă și nu prea arăta nimic a grindă și țin minte că am bătut într-un perete și mi s-a părut că zic” aoleu, ăsta sună a gol, nu-i bine aici”. Și dupa aia când am prins un pic de curaj m-am dus la ușă și am vrut să văd ce se întâmplă pe hol și nu era nimeni, adică eram singura nebună care ieșisem din cameră”.

Taiwanezii nu se lasă copleșiți de panică datorită educației

Faptul că taiwanezii nu se lasă copleșiți de panică se datorează autodisciplinei cultivate prin educație. În plus, sunt obișnuiți cu seismele. Deși zgâlțâită serios, o jurnalistă și-a continuat neabătută relatarea.

Iar la o maternitate asistentele s-au organizat rapid pentru a-i proteja pe nou-născuți. I-au dus în centrul salonului și au ținut laolaltă, cum au putut, pătuțurile cu rotile.

În orașul Hualien, oamenii s-au refugiat pe stradă și au refuzat să mai intre în case câtă vreme nu vor primi asigurări din partea autorităților că locuințele sunt sigure. Mai ales că seismul a fost urmat de sute de replici, unele cu magnitudine de peste 4 pe Richter.

Localnic: „La început, clădirea se balansa dintr-o parte în alta, apoi a început parcă să sară”.

Localnic: „Peretele apartamentului nostru s-a fisurat, locuim la un etaj superior, așa că nu îndrăznim să mergem acasă”.

Seismul a provocat uriașe alunecări de teren, care au rupt șosele de acces și au blocat tuneluri rutiere, într-o regiune și așa izolată de restul insulei.

Ivan Watson, Taipei, Taiwan: „Epicentrul s-a aflat la 160 de kilometri distanță de locul unde mă aflu, în districtul Hualien, o zonă cu teren accidentat și populație puțină, însă foarte popular în rândul turiștilor care merg acolo să vadă stâncile și munții înalți. Au fost înregistrate avalanșe, căderi de pietre, iar oamenii au fost blocați în tunelurile de munte ore în șir”.

La fel ca Japonia, Taiwanul este lovit frecvent de cutremure, fiind situat în Inelul de Foc al Pacificului, o zonă întinsă sub forma unei potcoave de 40.000 de kilometri din Asia, până pe coasta de vest a celor două Americi.

În acea regiune se află peste 60% dintre vulcanii activi ai lumii și se produc cele mai multe cutremure, fiind locul unde se ciocnesc mai multe plăci tectonice.

Cel mai recent seism este și cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Un altul cu magnitudinea 7,6 a ucis peste 2.400 de persoane și a rănit peste 100.000 în septembrie 1999. Și distrugerile de atunci au fost colosale. Mii de clădiri s-au năruit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: