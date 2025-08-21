Cum au fost salvați de la înec un român și cei doi copii ai săi în Grecia. Momentul a fost filmat. VIDEO

Un copil de nouă ani a fost scos inconştient, joi seară, dintr-o piscină din judeţul Olt, iar persoanele aflate în zonă au început manevrele de resuscitare, întrucât acesta se afla în stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au continuat resuscitarea până când copilul a avut activitate cardiacă. El a fost transportat în stare gravă la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în oraşul Potcoava, pentru salvarea unui copil în vârstă de nouă ani, scos dintr-o piscină în stare de inconştienţă.

Acolo s-au deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical timp de aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Copilul a fost transportat la UPU Slatina, în stare de inconştienţă, ulterior fiind transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.

Momentul a fost filmat, iar videoclipul plin de suspans s-a viralizat. În trei zile, a strâns peste 50.000 de vizualizări pe YouTube, unde are zeci de comentarii.

În imagini se pot vedea copiii luptându-se cu valurile, în timp ce tatăl lor fusese deja luat de curenţi, la câţiva metri distanţă.

Vangelis Papaioannou, cel care i-a salvat pe tată şi pe cei doi copii din mare, a povestit la televiziunea naţională ERT ce s-a întâmplat.

„Condiţiile erau dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am filmat ce voiam în mare, în timp ce mă întorceam, am auzit ţipetele copiilor care îşi pierduseră tatăl. M-am ridicat pe placă şi l-am văzut la 50-60 de metri distanţă”, a declarat Papaioannou.

„El plutea, nu mai făcea niciun gest să înoate. M-am dus acolo, era în stare gravă, înghiţea apă şi l-am ajutat să se agaţe de placă”, a povestit el.

„I-am arătat cum să se agaţe de placă, el întreba de copiii lui, apoi am ieşit”, a continuat el.

„Este o mare responsabilitate să întreprinzi singur o astfel de operaţiune de salvare şi nu este uşor, deoarece există multe dificultăţi”, a comentat surferul.

