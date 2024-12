Aventura unor bărbați din Cluj-Napoca. Au pedalat 1700 de kilometri pentru a ajunge cu bicicletele "la capătul lumii"

Au pornit la drum cu un gând clar – să motiveze cât mai mulți oameni, prin puterea exemplului, să facă sport, dar și să citească.

Timp de trei săptămâni, cei doi temerari au trăit o poveste desprinsă parcă dintr-un roman de aventură. După mulți kilometri parcurși – atât cu bicicleta, cât și cu barca sau avionul – au ajuns cu bine la destinație. Dar și cu multe amintiri.

Gabriel Bota, directorul Festivalului Internațional de Carte Transilvania: „Ne-am propus să ducem două exemplare din aceeași carte la capătul lumii fără să știm dacă vom ajunge sau nu. Și uite că am ajuns la Capul Horn, devenind primii oameni din istoria omenirii care au fost cu bicicletele pe Insula Capul Horn. A fost intens.”

Au fost motivați de dorința de a promova sportul și cultura.

Rudolf Nyari, coach sportiv: „Cea mai interesantă peripeție a fost trecerea munților când am traversat Chile spre Argentina. După o etapă în care am făcut primii 30 de km în patru ore și am trecut Strâmtoarea lui Magellan, au urmat munții. Am avut o urcare cu temperaturi scăzute de -6,7 grade. A început și o furtună. Înainte cu 12 km de a ajunge la vamă a venit grindina. Am fost nevoiți să ne întoarcem; 3 kilometri ne-am întors la un adăpost. Practic, sunt niște barăci construite de autorități.”

Aventurierii nu sunt la prima experiență de acest fel. În urmă cu șapte ani, Gabriel a pedalat cinci mii de kilometri prin zece țări europene. Iar în 2022, prietenul său i s-a alăturat într-o călătorie spre Cercul Arctic.

