Crimeea a fost vizată de o serie de lovituri devastatoare cu rachete lansate de Kiev în ultimele zile și săptămâni. La începutul lunii august, aerodromul Saky a fost lovit într-un atac spectaculos asupra bazei militare. Exploziile de pe aerodrom au provocat panică în rândul turiştilor ruşi.

Analiștii militari occidentali au susținut ulterior că flota Rusiei de la Marea Neagră și-a pierdut jumătate din forțele aeriene în urma atacului.

Rusia a desfășurat sisteme de apărare aeriană S-400 pentru a încerca să doboare rachetele ucrainenilor.

Un turist rus a dat o mână de ajutor comandanților Ucrainei, care încearcă să localizeze și să distrugă armele de apărare aeriană ale Rusiei.

Turistul rus s-a pozat în costumul de baie, stând la mică distanță în fața bateriilor S-400.

Apoi a postat fotografia pe rețelele de socializare, permițând armatei Ucrainei să îi geolocalizeze poziția.

Șefii armatei ucrainene nu s-au putut abține să nu-și exprime aprecierea față de bărbat. Ei au scris pe Twitter: „Poate că suntem prea duri cu turiștii ruși. Uneori pot fi de mare ajutor. Ca acest om care face poze cu pozițiile rusești de apărare aeriană lângă Evpatoria, în Crimeea ocupată. Vă mulțumesc și continuați tot așa!”

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H