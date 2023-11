Cum arată "Groapa", adevăratul cartier general al Hamas. Detalii uluitoare oferite de armata israeliană

În timp ce sediul Înaltului Comandament Militar al Hamas se afla la suprafață, în orașul Gaza, care a fost preluat de forțele israeliene în urmă cu câteva zile, gruparea teroristă a construit un veritabil cartier general în subteran.

Înalții oficiali evrei s-au arătat surprinși de dimensiunile și de dotările sofisticate ale acestuia, informează Jerusalem Post.

Mai exact, teroirștii Hamas au realizat un cartier general similar cu Kirya, sediul militar pe care armata israeliană îl are în Tel Aviv.

While the world sees neighborhoods with

schools,

hospitals,

scout groups,

children’s playgrounds

and mosques,

Hamas sees an opportunity to exploit.

1/2 pic.twitter.com/smGAweDS7L