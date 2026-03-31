(P) Tehnologia care ne înțelege – O conversație despre viitorul acasă

Foto victor armaselu

Tehnologia nu mai este doar un instrument – ea a devenit un companion care ne înțelege și ne modelează experiențele cotidiene.

În acest interviu, discutăm cu reprezentanți Samsung despre cum televizoarele au evoluat în ultimele două decenii, de la simple ecrane la adevărate centre de divertisment conectate, și despre modul în care inteligența artificială transformă modul în care ne trăim momentele acasă.

1.     Samsung marchează 20 de ani ca lider global pe piața televizoarelor. Care considerați că au fost momentele-cheie și inovațiile care au consolidat această poziție de-a lungul timpului?

Să fii lider timp de două decenii nu este doar o performanță statistică, ci o dovadă de încredere pe care ne-au oferit-o milioane de oameni primindu-ne în casele lor. Cred că cel mai important moment a fost cel în care am decis să nu mai privim televizorul ca pe un simplu aparat electronic, ci ca pe o fereastră către emoții. Am adus inovații precum Micro RGB, nu doar pentru a bifa o specificație tehnică, ci pentru că am vrut ca utilizatorul să simtă că imaginea de pe ecran este la fel de vie și reală ca lumea de afară. Secretul nostru a fost această dorință de a livra tehnologie cu sens, care să rezolve probleme reale de confort, nu doar să impresioneze pe hârtie.

2.     Cum s-a schimbat rolul televizorului în viața consumatorilor în aceste două decenii, de la un simplu device de vizionare la un „hub” de divertisment?

Televizorul a parcurs un drum lung, de la acel obiect din colțul camerei la care ne uitam cu toții la ore fixe, la ceea ce eu numesc astăzi „ancora digitală” a familiei. S-a transformat dintr-un ecran pasiv într-un spațiu viu, unde ne jucăm, ne conectăm cu cei dragi sau controlăm întreaga casă. Într-o lume în care suntem mereu pe fugă cu ochii în telefoane, televizorul a rămas acel loc care ne aduce împreună, oferindu-ne o experiență comună, mai imersivă și mai caldă. În contextul AI Living, el nu mai este doar un dispozitiv, ci inima unei locuințe care învață să ne facă viața mai ușoară.

3.     La CES 2026 ați introdus conceptul „Entertainment Companion”. Ce înseamnă, concret, acest concept pentru utilizatorul de zi cu zi?

Îmi place foarte mult termenul de „Companion” pentru că sugerează empatie. Pentru utilizator, asta înseamnă că televizorul încetează să mai fie o unealtă care așteaptă instrucțiuni și devine un partener care te „simte”. Imaginați-vă că nu mai trebuie să căutați prin meniuri după o zi obositoare; televizorul înțelege contextul și momentul zilei, oferindu-vă exact atmosfera de care aveți nevoie, de la imagine până la sunet. Este trecerea de la a „butona” dispozitivul la a descoperi conținutul preferat într-un mod natural, fluid, aproape fără efort.

4.     Vorbiți tot mai mult despre personalizare și inteligență artificială. Cum transformă AI experiența de vizionare și interacțiunea cu televizorul?

AI-ul reușește să facă ceva extraordinar: face tehnologia să devină „tăcută” și neintruzivă. Pentru mine, cea mai bună inteligență artificială este cea pe care nu o vezi, dar a cărei lipsă ai simți-o imediat. Ea lucrează în fundal pentru a optimiza claritatea imaginii sau pentru a ajusta sunetul în funcție de zgomotul din cameră, fără ca tu să ridici un deget. Televizorul învață preferințele tale nu pentru a te limita, ci pentru a crea o experiență atât de personală încât să simți că acel produs a fost construit special pentru tine și pentru casa ta.

5.     Ce rol joacă calitatea audio-video în această nouă eră a divertismentului și cum răspunde Samsung cerințelor tot mai ridicate ale consumatorilor?

Calitatea audio-video este „gramatica” de bază a divertismentului; fără ea, povestea nu ajunge la noi cu aceeași forță. Consumatorii de astăzi sunt foarte sofisticați, își doresc acasă experiența de cinema sau performanța din arenele de gaming. Noi răspundem prin tehnologii precum Micro RGB, care ne permit să controlăm lumina și culoarea cu o precizie chirurgicală, la nivel de pixel. Dar adăugăm și componenta de inteligență software care finisează totul, asigurându-ne că sunetul te îmbrățișează și imaginea te absoarbe, indiferent de condițiile din încăpere.

6.     Într-o piață extrem de competitivă, ce diferențiază Samsung de ceilalți jucători din industrie în zona de televizoare și home entertainment?

Cred că diferența stă în modul în care privim întregul tablou, nu doar o piesă din puzzle. Samsung este unul dintre puținii care pot oferi o armonie perfectă între telefon, televizor și restul casei prin SmartThings. Nu vindem doar un ecran, ci un stil de viață conectat, unde dispozitivele colaborează pentru a-ți oferi timp liber, nu pentru a-ți cere atenție suplimentară. Această viziune a AI Living – unde tehnologia este un suport invizibil dar omniprezent – este amprenta noastră unică.

7.     Privind spre viitor, cum va arăta experiența de home entertainment în următorii 5-10 ani și ce rol își propune Samsung să joace în această transformare?

Viitorul este despre „integrare perfectă”. Televizorul nu va mai fi perceput ca un aparat, ci ca o parte din sufletul și estetica casei. Vom vedea ecrane care se adaptează arhitectural și un AI care devine cu adevărat proactiv, coordonând întreg ecosistemul locuinței pentru a ne proteja confortul. Samsung își propune să fie arhitectul acestui viitor, definind standardele unei vieți în care tehnologia ne servește cu discreție și inteligență.

8.     Un mesaj pentru consumatorul român care ezită între a investi acum într-un televizor Samsung premium și a mai aștepta o generație — ce i-ați spune?

I-aș spune că valoarea reală a tehnologiei se măsoară în calitatea momentelor pe care ți le oferă astăzi. Alegerea unui model premium acum vine cu o promisiune fără precedent: un suport software de 7 ani de la anul lansării produsului. Aceasta înseamnă că investiția ta este protejată prin actualizări constante ale interfeței One UI, patch-uri de securitate și noi funcții AI, menținând televizorul modern și compatibil cu cele mai noi aplicații. Deși viitoarele funcții AI vor depinde mereu de evoluția hardware-ului, acest angajament asigură o experiență unificată și performantă pe termen lung, oferind beneficii reale încă din prima zi.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

