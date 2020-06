Cum a surprins Justin Trudeau la protestele contra rasismului din Canada

Purtând o mască de protecţie, Justin Trudeau a îngenunchiat de mai multe ori, ultima oară timp de 8 minute şi 46 de secunde, perioada de timp în care George Floyd a suportat presiunea genunchiului poliţistului alb Derek Chauvin pe gât şi care i-a provocat moartea.

Prim-ministrul canadian s-a alăturat manifestanţilor adunaţi în faţa clădirii Parlamentului pentru a aduce un omagiu afro-americanului a cărui moarte a stârnit o mişcare mondială de revoltă şi proteste. Trudeau a fost însoţit de ministrul responsabil cu familia, Ahmed Hussen.

Îmbrăcat cu o cămaşă albă şi pantaloni negri, Justin Trudeau a ţinut în mâini un tricou negru pe care era scris cu alb "Viaţa negrilor contează", oferit de manifestanţi.

Premierul nu s-a adresat mulţimii, dar a dat din cap de câteva ori în semn de aprobare, aplaudând discursurile rostite la microfon în care au fost rostite sloganuri precum "Viaţa negrilor contează" şi care cereau "schimbarea acum".

Canadian Prime Minister Justin Trudeau took a knee during a Black Lives Matter demonstration in Ottawa https://t.co/aHQlsXNaUS