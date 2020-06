Polițiștii care au asistat la moartea lui George Floyd, arestați pentru complicitate la omor. Protestele continuă

Cei trei polițiști americani care au asistat nepăsători la moartea lui George Floyd au fost arestați pentru complicitate la omor.

Totodată, ofițerul care a pus genunchiul pe gâtul bărbatului de culoare riscă o pedeapsă mai aspră după ce procurorii au schimbat acuzația.

Anunțul nu i-a liniștit însă pe americani, care au protestat în număr mare pe străzile din Washington, dar și din alte orașe.

Totul, în timp ce aproape jumătate dintre statele americane au mobilizat Garda Națională pentru a face față manifestațiilor violente.

Pe străzi sunt aproape 20.000 de soldați, adică mai mulți decât în Irak, Siria și Afganistan.

Keith Ellison, procurorul general al statului Minnesota: „Am introdus un amendament care îl pune sub acuzare pe fostul poliţist Derrick Chauvin pentru omor prin imprudenţă în cazul morţii lui George Floyd. De asemenea, am introdus o plângere pentru punerea sub acuzare a poliţiştilor Kueng, Lane şi Thao pentru complicitate la omor”.

Acesta a fost anunțul așteptat de multă lume. Procurorii americani au extins acuzația de omor în cazul polițistului care a pus genunchiul pe gâtul lui George Floyd. Iar ceilalți trei agenți care au asistat impasibili la întreaga scenă au fost arestați pentru complicitate. Unul dintre primii care au reacționat la aflarea veștii a fost fiul bărbatului care și-a găsit astfel sfârșitul.

Quincy Mason Floyd, fiul lui George Floyd: „Sunt fericit că toţi poliţiştii au fost arestaţi. Tatăl meu nu ar fi trebuit să fie ucis astfel. Merităm să se facă dreptate. Asta e tot ce am de spus”.

Decizia procurorilor nu a fost însă de ajuns pentru miile de protestatari aflați pe străzile orașelor americane. În Washington D.C., manifestanții au cerut să se facă dreptate.

Protestele au scăpat de sub control în unele orașe

În general pașnice, uneori protestele scapă de sub control și se ajunge la violențe și jafuri. Când nu agresează polițiști, scandalagiii devalizează magazine.

O reprezentanță auto din California a pierdut dintr-un foc trei milioane de dolari, după ce o hoardă de golani a dat asaltul și a furat 70 de mașini.

Carlos Hidalgo, proprietarul unei reprezentanțe auto: „Polițiștii erau copleșiți. Erau prinși în altă parte și nu au putut veni. Așa că vandalii au avut la dispoziție 5 ore să facă ce vor”.

Indivizii nu au fost selectivi. Au furat ori au distrus mașini sport, camioane și vehicule de lux. În Philadelphia, în schimb, vandalii au aruncat în aer zeci de bancomate folosind dispozitive explozive.

Când se apropie ora de la care este instituită interdicție de circulație, între manifestanți și forțele de ordine începe un joc de-a șoarecele și pisica. În etapa următoare, hărțuirea se transformă într-o partidă de fotbal cu grenade fumigene. De multe ori, poliția recurge la gaze lacrimogene.

Jasmine Curry, mamă: „Mi-am învățat fiul să-i respecte pe polițiști, dar acum i-am văzut împreună apăsând cu genunchiul gâtul lui George Floyd. Băiatul meu mă întreabă dacă el va reuși să scape de soarta asta”.

În pofida interdicției puse de mama lui, un adolescent din Carolina de Nord s-a furișat din casă pentru a participa la proteste. Acolo și-a îndreptat furia către un polițist. Intervenția unui alt manifestant i-a schimbat însă perspectiva.

Raymon Curry, protestatar: „Asta mi-a deschis ochii. Stau acasă, mă tot uit la înregistrare și îmi tot repet în cap: cum pot eu, la 16 ani, să schimb felul în care lumea privește culoarea pielii mele?”.

Cât despre identitatea celor care deturnează manifestațiile către haos, răspunsul este unul complicat. Autoritățile sunt convinse că mai peste tot sunt infiltrate grupuri de agitatori profesioniști. În timpul perchezițiilor, au fost confiscate arme, droguri, muniție, cuțite și materiale inflamabile.

Mark Bray, istoric, expert în mișcarea ANTIFA: „Dacă privești imaginile, e clar că unele grupuri sunt organizate, dar sunt și multe găști mânate pur și simplu de frustrarea provocată de abuzurile continue ale poliției față de afro-americani, oameni care și-au pierdut speranța în capacitatea sistemului de a se autoreforma”.

Potrivit analiștilor, la manifestații participă protestatari autentici, extremiști, dar și scandalagii și infractori.

Primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot: „Am văzut oameni veniți cu mășini cu remorci, cu dubițe, chititi să fure și să distrugă”.

Mai există și protestatari imposibil de încadrat în aceste categorii.