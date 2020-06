America fierbe. Polițist atacat cu un cuțit, proteste masive și ceremonii de comemorare a lui George Floyd

Aceştia au apărut joi în faţa unui judecător. Niciunul dintre cei trei nu au spus cum pledează faţă de acuzaţiile aduse.

Între timp, în Minneapolis a avut loc o primă ceremonie de comemorare a afroamericanului de 46 de ani, a cărui moarte a declanşat un val de proteste violente.

Un polițist care patrula în Brooklyn pentru prevenirea jafurilor a fost atacat cu un cuțit. Cel care a făcut asta a fost împușcat, însă în schimbul de focuri care a urmat au mai fost răniți doi agenți.

Totul s-a întâmplat într-o zonă unde nu erau proteste şi, potrivit primarului oraşului New York, incidentul nu a fost provocat de oamenii legii.

Pe de altă parte, în metropolă manifestaţiile s-au lăsat iarăși cu arestări. Cel puțin 60 de persoane au ajuns după gratii. Au fost mai puține decât seară precedentă, dar poliţia nu lasă garda jos.

Watch as New York City police officers began arresting protesters in Manhattan about 30 minutes after the city’s 8 p.m. curfew began Thursday.

Elsewhere, police surrounded a group of protesters in the Bronx, then charged at them. Read the latest. https://t.co/qdvQMsy8xa pic.twitter.com/98mmvVACJe