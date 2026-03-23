Inițiativa vine într-un moment în care scumpirea carburanților îi face pe oameni să fie tot mai prudenți cu banii.

Thomas Ebster, un omul de afaceri în vârstă de 47 de ani, a simțit direct impactul. Lucrând personal la casă, în magazinul său din Parndorf (Austria), a observat scăderea numărului de clienți. Cei care ajungeau spuneau că au stat pe gânduri înainte să facă drumul până la outlet, din cauza costurilor ridicate la carburant.

Ideea care a adus clienții înapoi

Reacția a fost rapidă: o „frână” la prețul combustibilului, suportată chiar de comerciant. „Pentru cumpărături de 299 de euro sau mai mult, plătesc jumătate din ultima factură de combustibil”, a explicat acesta. Există totuși o limită: bonul trebuie să fie recent și să nu depășească 200 de euro.

Primul client care a profitat de ofertă a fost un bărbat din Viena, în vârstă de 53 de ani. Antreprenorul a glumit că nu vrea să vadă bonuri „de la un camion-cisternă”, subliniind caracterul simbolic al campaniei.

Afacerea, afectată de crizele recente

Chiar dacă a colaborat cu nume cunoscute din sport și din lumea mondenă, antreprenorul recunoaște că afacerea sa a fost lovită de pierderea clienților din Rusia, pe fondul sancțiunilor legate de războiul din Ucraina.

Prin această campanie, el speră să compenseze o parte din costurile de deplasare ale clienților fideli și să atragă unii noi, într-o perioadă în care fiecare drum până la cumpărături cântărește tot mai mult în bugetul oamenilor.