„Nu exista nicio șansă să mă îndatorez intenționat”, a mărturisit Lindsey Morris, în vârstă de 38 de ani, potrivit Reuters.

Deși ar fi putut să recurgă la datorii pe cardurile de credit, ea nu a considerat justificată o astfel de decizie pentru un eveniment care durează o singură zi, mai ales după ce ea însăși s-a confruntat cu dificultăți financiare.

„A fost foarte greu pentru că aveam un loc de muncă, dar nu câștigam suficient pentru a-mi acoperi cheltuielile de trai. Totul era extrem de strâns din punct de vedere financiar”, povestește Lindsey.

Nunta de vis organizată cu mai puțin de 5.000 de dolari

Așa că și-a „ajustat” așteptările. Deși familia sa tradițională își dorea o ceremonie religioasă într-o biserică, aceasta fie nu era disponibilă, fie era prea scumpă. În schimb, Lindsey a ales să se căsătorească în grădina interioară a Universității din Michigan, locație care a costat doar 90 de dolari, plus încă 225 de dolari pentru o variantă de rezervă în caz de ploaie.

Sprijinul familiei și al comunității a contribuit, de asemenea, la reducerea costurilor. Lindsey și-a rugat verișoara să oficieze ceremonia fără niciun cost. Tortul, florile, decorațiunile și divertismentul au costat fiecare mai puțin de 400 de dolari.

Pentru muzică, ea a contactat studenți de la facultatea de muzică a universității și, în cele din urmă, a ales un violonist și un violoncelist pentru doar 200 de dolari.

Părinții săi s-au oferit să contribuie financiar la organizarea nunții, însă ea a refuzat.

„Nu era necesar și simțeam că, dacă acceptam ajutorul lor, ar fi avut mai multă influență asupra listei de invitați”, a explicat Lindsey.

În cele din urmă, la nuntă au participat 200 de persoane. Ea spune că evenimentul a fost peste așteptările sale și ale invitaților, iar unii dintre aceștia i-au cerut ulterior ajutorul pentru a-și organiza propriile nunți fără datorii.

Pentru ea, experiența demonstrează că tinerii nu trebuie să cheltuiască excesiv pentru a marca momentele importante din viață.

„M-am întors acasă fără datorii și foarte fericită. A fost extraordinar. Am obținut exact ceea ce îmi doream”, spune ea.

Tot mai mulți tineri aleg să își stabilească propriile reguli

Potrivit unui sondaj realizat în 2025 de compania de cercetare YPulse, tinerii sunt tot mai deschiși să redefinească etapele tradiționale ale vieții. Aproximativ 83% dintre respondenți au declarat că intenționează să ia marile decizii ale vieții în propriul ritm, nu după modelul generațiilor anterioare.

Jeff Judge, planificator financiar certificat și partener coordonator la Chesapeake Financial Planners, spune că reducerea cheltuielilor pentru o nuntă nu reprezintă un sacrificiu financiar, ci o decizie strategică privind alocarea banilor.

„Un cuplu care economisește 25.000 de dolari la un eveniment de o zi poate redirecționa acești bani către avansul pentru o locuință, poate achita un credit pentru studii sau poate finanța câțiva ani de contribuții la pensie. Din punct de vedere matematic, avantajele sunt uriașe”, afirmă el.

Totuși, specialistul avertizează că este important ca tinerii să știe pentru ce economisesc și să își stabilească priorități financiare clare.