Cum a devenit motanul Tito o chestiune de stat în Bolivia. Peste 20 de avocați s-au oferit să-l reprezinte

Circa douăzeci de avocaţi şi-au asumat apărarea în justiţie a drepturilor motanului Tito, care a fost pierdut în urmă cu aproape două săptămâni de compania aeriană de stat Boliviana de Aviacion (BoA), cu câteva minute înainte ca stăpâna sa să se îmbarce într-o cursă având ca destinaţie estul Boliviei, ea urmând apoi să călătorească în Irlanda cu animalul său de companie, scrie EFE.

The disappearance of Tito the cat proved the final straw for public disaffection with state-owned carrier BoA. “I’m going to stay until I find my kitty. I’m going to see this through and won’t leave without him,” said owner Andrea Iturre https://t.co/RkOC5fUYim