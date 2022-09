Momentul în care o pisică dispărută se întoarce acasă și sună la sonerie. Imaginile s-au viralizat. VIDEO

Stefanie Whitley povestește cum pisica familiei în vârstă de opt ani, Lily, nu s-a mai întors acasă într-o seară, la două săptămâni după ce familia s-a mutat într-o nouă locuință din Mastic Beach, Long Island, informează upi.com.

„În mod normal vine acasă, dar de data asta a fost diferit și nu credeam că Lily se va mai întoarce acasă”, a declarat Whitley pentru WPIX-TV.

Temerile femei s-au dovedit a fi nefondate, iar după doar patru zile, când clopoțelul de la ușă a sunat, camera de supraveghere a surpins-o pe pisică în momentul în care apasă butonul pentru a fi lăsată înăuntru.

„Toți am respirat ușurați. Am râs. Am fost emoționați. Am plans. A fost un moment minunat”, a mai spus Whitley.

Femeia crede că Lily știa exact ce face când a sunat la sonerie.

„E o pisică deșteaptă”, a adăugat femeia pentru The Daily Voice.

Sursa: upi.com Etichete: , , , Dată publicare: 17-09-2022 13:29