Asta, deși le-a spus părinților că a mai donat doar de câteva ori. O fundație a scos la iveală cazul și a făcut publice cifrele.

Dar există temeri că numărul ar putea fi chiar mai mare: tot mai multe cupluri îl recunosc pe Simon V. ca fiind donatorul care i-a ajutat să devină părinți.

Când a aflat că soțul ei este infertil, Michelle a căutat un donator de material seminal pentru o procedură de reproducere asistată. L-a găsit pe internet pe Simon. Bărbatul i-a spus că a mai ajutat alte patru familii să conceapă un copil. Și că ei vor fi ultimii.

Reporter: „Ce impresie ți-a făcut?”

Michelle Balk, victimă: „Mi s-a părut foarte calm, se exprima coerent. Știa despre ce vorbește. Părea genul de om cu picioarele pe pământ, prietenos și deschis.”

Donatorul a mers la clinica de infertilitate, unde a vorbit cu un psiholog, care a aprobat procedura. Michelle a rămas gravidă cu gemene. Copilele au acum 11 ani. Iar mama lor a descoperit că fetele ei au... 197 de frați.

Michelle Balk, victimă: „Am plâns foarte mult și am fost extrem de furioasă. Mă tot întrebam: «Ce se întâmplă cu mine?»”

O organizație olandeză care sprijină persoanele concepute prin donare de material seminal sau ovule l-a confruntat pe Simon în legătură cu numărul de donații. El a recunoscut că a conceput 199 de copii.

Ties van der Meer, reprezentantul unei fundații: „Dat fiind ritmul cu care sunt descoperite noi cazuri și declarațiile lui Simon, există suspiciuni că numărul real ar putea fi mai mare.”

Specialiștii spun că asemenea cazuri implică riscuri la nivel fizic și psihologic pentru cei concepuți în urma donației.

Ties van der Meer, reprezentantul unei fundații: „Din punct de vedere medical, riscul este, desigur, ca, la un moment dat, să ai un copil cu propriul frate sau cu propria soră fără să știi. Sau, într-o generație ulterioară, cu un văr ori cu o verișoară.”

Michelle a anunțat că, împreună cu alte mame, va iniția un demers în justiție pentru ca bărbatul să nu mai poată dona material seminal pe viitor. Bărbatul le-a trimis o scrisoare tuturor părinților copiilor lui biologici, spunându-le că îi pare rău.