Ministrul german de Interne vorbește de „un nivel de amenințare fără precedent” în războiul hibrid purtat de Moscova împotriva Occidentului. Între timp, Volodimir Zelenski a cerut din nou aliaților să urgenteze livrările de rachete interceptoare pentru sistemele americane Patriot.

În cursul nopții, ucrainenii au lansat peste 600 de drone către Rusia. Au lovit depozite Wildberries din regiunea Tver și două rafinării importante, situate la distante de 700, respectiv, 1.300 de km de granița cu Ucraina.

Potrivit jurnaliștilor de la Politico, americanii au reluat furnizarea de informații secrete către Kiev, iar urmarea este că armata ucraineană efectuează lovituri mai eficiente și la mai mare distanța pe teritoriul inamic.

Însă, bombardamentele rusești care au vizat miercuri dimineața Kievul au arătat încă o dată că Ucraina este extrem de vulnerabilă în fața rachetelor balistice lansate de Moscova. Doar sistemele Patriot sunt eficiente în cazul acestor proiectile, iar Kievul aproape a rămas fără rachete interceptoare. Iar surse citate de CNN susțin că si americanii și-ar fi epuizat, in războiul din Iran, mare parte din stocurile de muniții pentru sistemele Patriot și Thaad.

Nu este de mirare ca Volodimir Zelenski a adresat europenilor apelul pentru furnizarea de rachete interceptoare. Anul acesta, livrările au atins o treime din volumul anului trecut. În același timp, Kievul continuă discuțiile cu americanii privind un plan pentru producerea locală a munițiilor pentru Patriot.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acesta este un semnal pe care Rusia ni-l transmite nouă și întregii lumi: că nu dorește să se oprească. Cred că vrea să continue și să intensifice escaladarea prin utilizarea rachetelor balistice. Avem o evaluare pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră: estimăm că Rusia își va crește producția de astfel de rachete balistice. Pentru noi, aceasta reprezintă o provocare majoră”.

Pe de altă parte, europenii se confruntă la rândul lor cu provocări asociate războiului hibrid purtat de Rusia. În Germania, autoritățile au confirmat că o dronă cu explozibil a fost descoperită în noaptea de marți spre miercuri pe aeroportul din Leipzig.

Alexander Dobrindt, ministrul german de Interne: „Ne-am mai confruntat în trecut cu amenințarea dronelor, inclusiv într-un context hibrid. Însă o dronă înarmată cu explozibili la un aeroport reprezintă un nou scenariu de amenințare”.

Un angajat al aeroportului a descoperit drona într-o zonă de marfă cu acces restricționat. Un robot al poliției specializat în dezamorsarea bombelor a examinat aparatul înainte ca ofițerii să dezarmeze dispozitivul. Potrivit presei germane, detonatorul nu a funcționat și acest lucru a împiedicat explozia. Drona a fost găsită la doar câţiva metri de un avion de transport ucrainean de tip Antonov.

Presa germană a dezvăluit, joi, că, abia sosită din Franța, aeronava era plină cu muniții. Acestea urmau să fie transferate mai departe, probabil către Polonia, urmând a ajunge în cele din urmă în Ucraina.

În plus, un avion de marfă al companiei DHL, a intrat în coliziune cu un alt obiect zburător imediat după decolare. După aterizarea pe aeroportul din Hanovra, s-au constatat urme de impact pe botul aeronavei.

Aeroportul din Leipzig este un nod logistic cheie pentru NATO și pentru transportul de echipamente militare și civile către Ucraina.